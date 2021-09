Huyện Hậu Lộc chủ động ứng phó với bão Conson trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp

(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với đới gió Đông Nam mạnh, từ ngày 8 đến 9-9, trên địa bàn huyện Hậu Lộc đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Để chủ động trước mưa lớn và bão Conson, huyện Hậu Lộc đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó với bão trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Tính đến ngày 9-9, toàn huyện đã thu hoạch được 900 ha 4.600 ha, đạt 20% diện tích, còn lại đang tiếp tục thu hoạch. Đến nay huyện đã tiến hành kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn. Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 9-9, huyện Hậu Lộc có 782 tàu với 3837 lao động, đã có 674 tàu với 3.400 lao động về bến Hậu Lộc. Số tàu về bến ngoại tỉnh và khai thác ở vùng không bị ảnh hưởng là 103 tàu với 417 lao động. Số tàu đã nắm thông tin và đang về bờ 5 tàu với 20 lao động. Ngoài ra huyện còn có 265 chòi canh ngao với 399 lao động. Các tàu thuyền đang khẩn trương về tránh trú bão tại âu tránh trú bão Lạch Trường. Chiều 9-9, ghi nhận tại cảng cá Hòa Lộc, xã Hòa Lộc, các phương tiện đánh bắt vùng khơi, đánh bắt xa bờ đã cập cảng và khẩn trương vận chuyển hàng xuống bờ và cho tàu, thuyền về âu tránh trú bão Lạch Trường. Lực lượng chức năng cảng cá Hòa Lộc phối hợp với Đồn Biên phòng Đa Lộc tuyên truyền người dân về cơn bão số Conson và đề nghị tàu, thuyền không ra khơi trong những ngày mưa bão. Đồng thời, Ban quản lý cảng cá và lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồn Đa Lộc đề nghị các chủ phương tiện, người lao động trên tàu khi trở về từ các địa phương thực hiện khai báo y tế, thực hiện nghiêm theo công tác phòng, chống dịch. Anh Nguyễn Văn Bảo, thôn Nam Vượng, xã Ngư Lộc là chủ tàu cá 91374 đang vận chuyển hàng hóa xuống cảng cá Hòa Lộc để khẩn trương đưa tàu vào âu tránh trú bão. Anh Nguyễn Văn Bảo ở thôn Nam Vượng, xã Ngư Lộc là chủ tàu cá 91374, với công suất 450CV vừa đánh bắt ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ trở về cho biết, khi nghe thông tin về cơn bão số 5, anh cũng đã liên lạc với các chủ tàu thuyền khác cùng đánh bắt trở về địa phương để đảm bảo an toàn, chờ khi nào bão tan sẽ tiếp tục vươn khơi, bám biển. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên năng suất cũng như giá cả của hàng hóa hải sản cũng giảm. Còn anh Nguyễn Văn Độ ở xã Hưng Lộc - chủ tàu 91247 có công suất 450CV, cho biết, nhận được thông báo từ chính quyền địa phương cũng như thông tin từ các phương tiện truyền thông về cơn bão số 5 sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Thanh Hóa, để đảm bảo an toàn anh đã cho tàu trở về cảng cá Hòa Lộc, tránh trú ở Âu tránh trú bão Lạch Trường từ chiều qua. Đến chiều 9-9, những con tàu đã nối đuôi nhau vào âu tránh trú bão Lạch Trường. Ông Nguyễn Đình Ánh, Phó Giám đốc Cảng cá Hòa Lộc cho biết, Âu tránh trú bão Lạch Trường là nơi neo đậu của khoảng 350-400 tàu, thuyền các loại. Tính đến 15 giờ ngày 9-9 có khoảng 40% tàu thuyền đã cập bến an toàn, còn lại các phương tiện tàu thuyền đang trở về hoặc cập bến ở các địa phương trong và ngoài tỉnh. Nhờ hệ thống thông tin liên lạc đồng bộ nên kiểm soát được số lượng tàu thuyền, kịp thời kêu gọi các chủ phương tiện, người lao động về nơi tránh trú an toàn. Ông Nguyễn Văn Huân, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc cho biết: Từ tháng 5-2021, xã Hòa Lộc đã xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trước diễn biến của cơn bão Conson, xã đã ban hành thông báo về việc ứng phó với bão và mưa lớn đến các HTX nông nghiệp Hoà Lộc, HTX Muối Tam Hoà, các thôn, cán bộ đảng viên và toàn thể Nhân dân trong xã để chủ động ứng phó. Xã Hòa Lộc có 142 phương tiện tàu thuyền các loại, 402 lao động, trong có có 33 phương tiện từ 15m trở lên đánh bắt xa bờ. Hiện nay các tàu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nên tạo thuận lợi cho việc giám sát, quản lý, kêu gọi các phương tiện tàu thuyền trong những trường hợp khẩn cấp, đặc biệt ứng phó với mưa bão, thiên tai. Các phương tiện trên địa bàn quản lý cũng đã về địa phương. Cơ quan chức năng bắt đầu thực hiện lệnh cấm biển từ 17 giờ ngày 9-9-2021 cho đến khi bão tan. Xã Hòa Lộc có 194 ha lúa mùa, dự kiến thu hoạch trà đầu 10ha bắt đầu từ ngày mai (10-9) đến 15-9. Đối với các hộ dân thiếu lao động hoặc các hộ đang bị cách ly, xã sẽ bố trí lực lượng xung kích, hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên hỗ trợ thu hoạch giúp nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch. HTX Muối Tam Hoà đã xây dựng phương án đảm bảo cho công trình của tập thể, của Nhân dân và toàn bộ hệ thống kho chứa muối, diện tích đầm tôm không bị ngập lụt khi có mưa lớn. Tại xã Hải Lộc, ông Lê Doãn Huân, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngay từ đầu năm, địa phương đã xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Khi có thông tin về cơn bão số 5, xã đã xây dựng phương án cụ thể, tăng cường tuyên truyền bà con Nhân dân về cơn bão; rà soát các đối tượng người già cô đơn, ốm đau, bà mẹ mang thai, trẻ nhỏ… nếu di dân cục bộ sẽ bố trí ở các điểm trường, nhà cao tầng; nạo vét mương thoát nước trong khu dân cư tránh ngập lụt. Toàn xã có 25 phương tiện từ hôm qua đã trở về bến của xã và các địa phương. Hiện nay 35ha lúa trên địa bàn xã còn xanh hạt nên chưa thu hoạch được. Xã tuyên truyền các hộ dân vận chuyển muối nguyên liệu vào kho; tuyên truyền cho hộ dân nuôi ngao ở các chòi nuôi ngao trở về nhà. Xã đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Huyện Hậu Lộc đã tuyên truyền người dân ở các chòi nuôi ngao trở về nhà. Trước diễn biến của cơn bão Coson, huyện Hậu Lộc tiếp tục theo dõi, cập nhật chặt chẽ diến biến của bão, chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó kịp thời. Tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa và bảo vệ cây vụ thu đông mới gieo trồng, khơi thông dòng chảy, chủ động tiêu úng. Tiếp tục kiểm đếm, theo dõi, chỉ đạo tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn. Chỉ đạo các xã yêu cầu người dân trông coi diện tích nuôi trồng thủy sản về nhà trước khi bão đổ bộ. Các xã rà soát, chủ động chằng chống nhà cửa, công trình công cộng; Tiếp tục chỉ đạo các xã rà soát, xây dựng phương án di dân cụ thể trong điều kiện dịch COVID-19… Ngọc Huấn

