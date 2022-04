Huyện Hà Trung phát động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022

Sáng 25-4, UBND huyện Hà Trung phối hợp với LĐLĐ huyện đã phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Hà Trung; đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện và các công đoàn cơ sở, công nhân lao động.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo huyện Hà Trung đã phát động Tháng Công nhân, Tháng ATVSLĐ năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam, tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”; “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử của Ngày Quốc tế lao động 1-5 về truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn đối với quá trình cách mạng của dân tộc. Qua đây nhằm động viên, khích lệ CNVCLĐ trong toàn huyện nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh phong trào thi đua, nêu gương trong lao động, sản xuất; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp huyện nhà ngày càng phát triển thịnh vượng.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động, cùng chung tay hành động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp gây ra; xây dựng và thực hiện hiệu quả “Văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc”, góp phần cùng Đảng bộ, Nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH giày Venus Việt Nam cho biết Công ty đi vào hoạt động từ tháng 6-2015 với trên 9.200 công nhân. Cùng với hoạt động sản xuất an toàn, thời gian qua Công ty luôn chú trọng chăm lo đời sống của người lao động. Trong Tháng công nhân năm 2022, Công ty đã xây dựng kế hoạch, mục tiêu, chính sách hỗ trợ, nhằm khuyến khích, động viên cán bộ, công nhân trong Công ty đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, đảm bảo ATVSLĐ năm 2022.

Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh trao quà cho công nhân, lao động của các công ty, đơn vị đóng trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và huyện Hà Trung ghi nhận, biểu dương những kết quả quan trọng của công đoàn các cấp thuộc LĐLĐ huyện, công đoàn các công ty trên địa bàn huyện đã đạt được.

Các đồng chí đề nghị trong thời gian tới Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện tiếp tục là cầu nối trong phối hợp tổ chức phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của các công ty; phối hợp với chính quyền các cấp, người sử dụng lao động trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm việc làm và các chế độ, chính sách cho đoàn viên, người lao động; không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Hà Trung trao quà cho công nhân lao động của các công ty, đơn vị đóng trên địa bàn huyện.

Tại buổi lễ, LĐLĐ tỉnh đã trao 10 suất quà và LĐLĐ huyện Hà Trung trao 10 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở các công ty, đơn vị đóng trên địa bàn huyện.

Phan Nga