Huyện Hà Trung đảm bảo các điều kiện cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, huyện Hà Trung đang tập trung mọi nguồn lực đảm bảo an sinh xã hội, an ninh - trật tự, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19…

Nhằm bảo đảm phục vụ Nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và tình hình dịch COVID-19 của từng địa phương, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng các hoạt động văn hóa, lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính, huyện Hà Trung đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát, nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn (người có công với cách mạng, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người dân gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu do ảnh hưởng của dịch COVID-19…) để quan tâm, chăm lo, kịp thời hỗ trợ phù hợp, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón tết.

Huyện đã tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, chúc tết, động viên các đối tượng chính sách, tặng quà đúng đối tượng, chế độ, công khai, minh bạch, tránh trùng lặp, chồng chéo, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, bảo đảm tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước tết.

Ngoài tổ chức cấp quà của Chủ tịch nước và UBND tỉnh cho 4.095 đối tượng người có công với tổng kinh phí 1,254 tỷ đồng, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện đã thành lập các đoàn công tác do các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm trưởng đoàn cùng các ban, ngành, đoàn thể đi thăm hỏi, tặng 133 suất quà cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình có công, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đối tượng chính sách, hộ nghèo tại các xã, thị trấn với tổng kinh phí 78 triệu đồng.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong huyện tích cực vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tổ chức vui xuân, đón tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19; sản xuất và sử dụng thực phẩm an toàn, nói không với thực phẩm bẩn; không tham gia sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo, thuốc nổ trái phép và thả đèn trời trong đêm giao thừa…

Mặc dù không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, các chương trình văn nghệ, thể thao chào đón năm mới, song công tác trang trí khánh tiết, treo băng rôn, khẩu hiệu, lắp hệ thống đèn led… tạo diện mạo, không khí xuân mới đang được huyện đẩy nhanh hoàn thiện tại các điểm sinh hoạt công cộng, nhà văn hóa xã, thôn, các trục đường giao thông chính, các điểm di tích lịch sử văn hóa, các khu du lịch, dịch vụ, cửa khẩu...

Cùng với đó, công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường phố, ngõ xóm, khu dân cư, trụ sở cơ quan, đơn vị... được người dân tích cực thực hiện, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp vui tết, đón xuân.

Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên hệ thống cụm cổ động, pano, áp phích, băng ron, cờ, khẩu hiệu... được huyện quan tâm. Toàn huyện đã treo 560 cụm pano tấm nhỏ, 64 cụm tranh tuyên truyền cổ động, 225 phướn dọc, 433 băng rôn qua đường, 185 khẩu hiệu tường, 17 bảng điện tử tuyên truyền...

Công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trước, trong và sau tết được các lực lượng chức năng lên phương án cụ thể, thực hiện kiểm soát chặt chẽ.

Các phòng ban, đơn vị liên quan thành lập các đội liên ngành kiểm tra, giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ và hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao của Nhân dân trước, trong và sau tết, đảm bảo hàng hóa rõ nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm, bình ổn giá cả...

Với quyết tâm, đồng lòng, chủ động trong phòng, chống dịch COVID-19, huyện Hà Trung đang nỗ lực để người dân được đón tết cổ truyền trong không khí an lành, ấm áp, tươi vui.

Linh Hương