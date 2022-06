Hội thi “Mâm cỗ truyền thống gia đình người Việt” năm 2022

Chào mừng kỷ niệm 21 năm ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2001 - 28-6-2022), ngày 19-6, Liên đoàn Lao động huyện Thiệu Hoá đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) với hình thức hội thi “Mâm cỗ truyền thống gia đình người Việt” năm 2022.

“Mâm cỗ truyền thống gia đình người Việt” của Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Vạn Hà.

Tham dự hội thi có 14 đội là cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đang công tác tại các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện. Mỗi đội dự thi gồm 5 người, thực hiện nấu một mâm cỗ truyền thống gia đình người Việt dành cho 6 người ăn đảm bảo 4 món chính, các món ăn phù hợp với mọi lứa tuổi trong gia đình (ông bà, bố mẹ, các con, cháu) với số tiền 500.000 đồng/mâm. Thời gian thực hiện thi là 65 phút, trong đó thời gian nấu và trang trí 1 mâm cỗ là 60 phút; thời gian thuyết trình ý tưởng mâm cỗ 5 phút.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Vạn Hà, 2 giải nhì cho Công đoàn Trường Mầm non Thiệu Trung và Công đoàn Trường Mầm non Thiệu Tiến và 3 giải ba và 8 giải khuyến khích cho các đội thi.

Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao giải nhất cho Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Vạn Hà.

Hội thi là đợt sinh hoạt rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ huyện Thiệu Hóa, nhằm nâng cao sự hiểu biết và kỹ năng nội trợ của nữ CNVCLĐ; tạo cơ hội được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong chế biến cải thiện phục vụ bữa ăn ngon ở đơn vị cũng như tại gia đình.

Lãnh đạo huyện Thiệu Hóa trao giải nhì cho Công đoàn Trường Mầm non Thiệu Trung và Công đoàn Trường Mầm non Thiệu Tiến.

Đây cũng là buổi sinh hoạt Câu lạc bộ nữ CNVCLĐ tại cơ sở do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ nữ CNVCLĐ tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh nhân rộng mô hình Câu lạc bộ CNVCLĐ tại cơ sở.

Thanh Huê