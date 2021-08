Hội Cựu chiến binh huyện Lang Chánh giúp nhau phát triển kinh tế

Những năm qua, ngoài nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lang Chánh còn đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Mô hình trồng cau của CCB Hà Văn Dũng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo chân cán bộ CCB huyện Lang Chánh, chúng tôi đến thăm mô hình phát triển kinh tế của CCB Hà Văn Dũng ở làng Trô, xã Giao An. Dẫn chúng tôi đi tham quan vườn cau của gia đình, ông cho biết: Trước đây, diện tích đất của gia đình được trồng các loại cây, như mía, vải, chanh... Tuy nhiên, do không phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu và giá cả bấp bênh nên hiệu quả kinh tế thấp. Sau nhiều năm đi tìm hiểu, năm 2006 ông quyết định đầu tư cải tạo lại diện tích đất vườn tạp để trồng cây cau. Bằng nguồn vốn của gia đình và vay mượn thêm anh em, bạn bè, được hội CCB huyện đứng ra tín chấp cho vay vốn và được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật về trồng cau. Có vốn, có kiến thức, năm đầu tiên ông đầu tư trồng 1.200 cây cau trên diện tích 10 sào đất vườn. Do phù hợp với đồng đất, khí hậu và được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên sau 4 năm cây cau bắt đầu cho thu hoạch quả. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cây cau mang lại, gia đình ông quyết định bỏ trồng mía, nhãn, vải, chanh để trồng 12.000 cây cau, trên diện tích 5 ha. Đến nay, mỗi năm gia đình ông thu nhập 300 triệu đồng từ cây cau. Ông dự tính đến năm 2023, có 3.000 cây cau cho thu hoạch ước tính 35 tấn quả, với giá bán hiện tại 10.000 đồng/kg tại vườn, gia đình ông thu về 350 triệu đồng. Đến năm 2024, có hơn 10.000 cây cho thu hoạch từ 100 đến 120 tấn quả, doanh thu ước đạt 1 tỷ đồng. Ngoài trồng cau lấy quả, gia đình ông còn ươm giống cau để bán cho người dân trong vùng; đồng thời nhiệt tình hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cau.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Chủ tịch Hội CCB huyện Lang Chánh, cho biết: Thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, những năm qua Hội CCB huyện Lang Chánh đã phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ hội viên (HV) vay vốn phát triển kinh tế. Tính đến tháng 6-2021, hội đã nhận ủy thác trên 65 tỷ đồng, cho trên 1.000 HV vay vốn phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, hội còn xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” giúp HV vay phát triển kinh tế không lấy lãi với số tiền gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, hội phối hợp với các phòng, ban liên quan tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay. Có vốn, có kiến thức nhiều HV đã đầu tư phát triển kinh tế VAC, vườn rừng, trại rừng, nông - lâm, kết hợp chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho nhiều lao động. Bên cạnh đó, 5 năm qua, hội đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đóng góp của HV xây mới, sửa chữa được 116 căn nhà tình nghĩa cho HV nghèo có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền trên 2,7 tỷ đồng... Qua đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho HV, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,9%.

Bài và ảnh: Khánh Linh