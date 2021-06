Hỗ trợ đón người lao động Thanh Hóa đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang có nguyện vọng về Thanh Hóa do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn gửi Sở Y tế; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Giao thông vận tải; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo về việc hỗ trợ đón người lao động Thanh Hóa đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang có nguyện vọng về Thanh Hóa do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, đồng ý chủ trương hỗ trợ số lao động người Thanh Hóa đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang có nguyện vọng trở về địa phương theo đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, thành lập Tổ công tác của tỉnh do Giám đốc Sở Y tế làm Tổ trưởng. Thành viên gồm lãnh đạo, cán bộ của các sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Giao thông - vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh (yêu cầu các sở, ngành cử thành viên tham gia về Sở Y tế để Tổ trưởng tổ công tác phân công nhiệm vụ cụ thể). Tổ công tác có nhiệm vụ bố trí các đầu mối và chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện phương án đón từ tỉnh Bắc Giang về Thanh Hóa. Các sở: Y tế, Giao thông vận tải, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh điều động lực lượng tham gia tổ công tác theo thành phần phân công.

Tổ công tác chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đón, tiếp nhận số lao động theo đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang tại Công văn nêu trên. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án và tổ chức thực hiện việc đón, tiếp nhận người từ Bắc Giang trở về địa phương theo đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang ở các đợt tiếp theo.

Toàn bộ số lao động người Thanh Hóa có nguyện vọng trở về sẽ thực hiện xử lý như sau:

Các ca F0 đề nghị tỉnh Bắc Giang giữ lại, theo dõi và điều trị. Các ca F0 đã khỏi bệnh xét nghiệm âm tính (-) 3 lần sẽ phải cách ly 14 ngày, tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và bố trí cách ly 1 người/ phòng. Các trường hợp khác thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần; vào các ngày thứ nhất, thứ 6 và thứ 13 khi trở về địa phương. Số lao động nêu trên sẽ được vận chuyển về khu cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh thuộc Trường Đại học Hồng Đức để lấy mẫu xét nghiệm lần 1. Sau đó, Sở Y tế thực hiện điều tiết, hướng dẫn, quy định áp dụng biện pháp cách ly cụ thể từng cá nhân (tập trung hoặc tại nhà).

Yêu cầu việc tổ chức cách ly tại nhà: Giao UBND các xã, phường, thị trấn, trạm y tế xã, phường, thị trấn, Tổ giám sát cộng đồng và gia đình có trách nhiệm giám sát cách ly; cá nhân người cách ly phải thực hiện nghiêm các quy định của cơ quan y tế địa phương khi thực hiện cách ly tại nhà.

Giao các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện.

Tô Hà