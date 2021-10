Hỗ trợ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19

Nhằm kịp thời hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng, giảm nhẹ nỗi đau thương, mất mát cho trẻ em bị ảnh hưởng và trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản về việc triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ, chăm sóc đối tượng này.

(Ảnh minh họa).

Theo đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện kịp thời việc hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19; trẻ em có cả cha và mẹ tử vong vì nhiễm COVID-19; có cha hoặc mẹ tử vong vì nhiễm COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và hướng dẫn của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kịp thời việc chăm sóc thay thế cho trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 theo quy định của Luật Trẻ em. Ưu tiên bố trí, hỗ trợ để trẻ em được chăm sóc thay thế bởi người thân, cá nhân, gia đình nhận chăm sóc để trẻ em được sống trong môi trường gia đình và bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em; Hướng dẫn thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19; chỉ đạo các cơ sở trợ giúp xã hội tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19; tư vấn, trợ giúp kịp thời đối với trẻ em bị mồ côi do đại dịch COVID-19 để giúp cho trẻ em giảm bớt sang chấn tâm lý và được hỗ trợ, chăm sóc bằng các hình thức phù hợp; Phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kịp thời chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 theo quy định.

Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kịp thời việc đăng ký khai sinh, thủ tục pháp lý đối với trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 được người thân, cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế để trẻ em được sống trong môi trường gia đình và bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ; trợ giúp pháp lý cho trẻ em theo quy định của pháp luật để bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ em không bị xâm hại do các em không có sự giám hộ của cha, mẹ.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở giáo dục theo dõi, nắm thông tin, hồ sơ riêng của trẻ em bị mồ côi do đại dịch COVID-19 để bảo đảm quyền riêng tư của trẻ em. Mọi hoạt động chăm lo, hỗ trợ phải thiết thực, cụ thể và tôn trọng nguyện vọng của học sinh, nhằm động viên, chia sẻ kịp thời, giúp các em có thêm điều kiện để vượt qua khó khăn, mất mát, tiếp tục học tập. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giáo dục cho trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19; quan tâm huy động, vận động nguồn kinh phí để hỗ trợ sách vở, đồ dùng, thiết bị phục vụ học tập (nhất là trang thiết bị phục vụ học tập trực tuyến) để giúp cho trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 có điều kiện học tập đầy đủ; Chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập phối hợp với chính quyền địa phương tích cực vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ học bổng bảo trợ học tập lâu dài cho trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở điều trị, các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh bảo đảm ưu tiên chăm sóc, điều trị, thực hiện các biện pháp hỗ trợ kịp thời các trường hợp trẻ em mồ côi bị nhiễm dịch bệnh COVID-19 và trẻ em đang cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định tại Điều 14 của Luật Trẻ em; Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kịp thời việc cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19; chỉ đạo các cơ sở y tế quan tâm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cho trẻ em bị mồ côi do đại dịch COVID-19 được tiếp cận các dịch vụ điều trị, chăm sóc sức khỏe phù hợp.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên rà soát, cập nhật số lượng, danh sách, hoàn cảnh cụ thể, điều kiện chăm sóc từng trường hợp trẻ em có cha, mẹ mất do đại dịch COVID-19, nguyện vọng của trẻ em và người giám hộ của trẻ em để có biện pháp trợ giúp kịp thời, phù hợp. Xây dựng kế hoạch về hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trước mắt và lâu dài đối với nhóm trẻ em này tại địa phương; Khẩn trương tổ chức rà soát, lập danh sách trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19; trẻ em có cả cha và mẹ tử vong vì nhiễm COVID-19; có cha hoặc mẹ tử vong vì nhiễm COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn, gửi về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ kinh phí...

BĐT