Hạt kiểm lâm ven biển tăng cường bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa nắng nóng

Để bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), Hạt kiểm lâm ven biển (Chi cục Kiểm lâm tỉnh) đã có nhiều giải pháp nhằm bảo vệ hiệu quả diện tích rừng hiện có.

Hạt kiểm lâm ven biển phối hợp với xã Hoằng Yến (Hoằng Hóa) đốt giảm vật liệu cháy dưới tán rừng.

Huyện Hoằng Hóa là địa phương có diện tích rừng lớn, với 1.050 ha. Hầu hết diện tích rừng ở đây đều là rừng trồng, gồm các loại cây: keo, thông, bạch đàn với thảm thực bì dày nên luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao trong mùa nắng nóng. Trước thực trạng trên, hạt kiểm lâm ven biển đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hoằng Hóa tổ chức khảo sát các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao; đồng thời tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch đốt có kiểm soát vật liệu cháy dưới tán rừng thông năm 2022. Hạt đã phối hợp với chính quyền các xã tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền BVR, PCCCR cấp xã và cấp thôn cho gần 250 người là các chủ rừng và người dân. Bên cạnh đó, hạt phối hợp với UBND các xã Hoằng Yến, Hoằng Trinh, Hoằng Trường tổ chức phát dọn, đốt được 50 ha vật liệu cháy dưới tán rừng; phối hợp với xã Hoằng Trung tu sửa, phát dọn 4km đường băng cản lửa. Do làm tốt công tác BVR, PCCCR nên những năm qua trên địa bàn huyện Hoằng Hóa không xảy ra cháy rừng, an ninh rừng luôn ổn định và giữ vững.

Ông Lê Thành Công, Hạt trưởng hạt kiểm lâm ven biển, cho biết: Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 1.657 ha rừng ở TP Sầm Sơn và các huyện: Hoằng Hóa, Quảng Xương. Xác định công tác quản lý BVR, PCCCR trong mùa nắng nóng là nhiệm vụ hàng đầu, hạt kiểm lâm ven biển đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương, TP Sầm Sơn xây dựng kế hoạch BVR, PCCCR năm 2022. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với ban dân vận, MTTQ, trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn các huyện Quảng Xương, Hoằng Hóa, TP Sầm Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền BVR, PCCCR; tham mưu cho các địa phương rà soát lại lực lượng, phương tiện, dụng cụ của các tổ chức, đơn vị đóng trên địa bàn sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có cháy rừng xảy ra. Đồng thời, các địa phương chỉ đạo các xã, phường kiện toàn các tổ tuyên truyền pháp luật; tập trung tuyên truyền đến đông đảo người dân bằng nhiều hình thức, như thông qua các hội nghị, cấp phát tờ rơi, tờ bướm, qua hệ thống truyền thanh cơ sở; tổ chức diễn tập chữa cháy rừng, nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tác chiến chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra. Ngoài ra, hạt kiểm lâm ven biển phối hợp với các chủ rừng và UBND các xã, phường có rừng hướng dẫn các hộ gia đình lập phương án BVR, PCCCR; phối hợp với lực lượng công an, quân sự các huyện và TP Sầm Sơn tăng cường công tác tuyên truyền BVR, PCCCR tại khu vực núi Trường Lệ (TP Sầm Sơn), núi Linh Trường (Hoằng Hóa) và các xã, phường trọng điểm có rừng. Ngoài ra, hạt phối hợp với lực lượng công an, dân quân, tổ, đội BVR các xã, phường tăng cường kiểm tra an ninh rừng; kiện toàn các tổ phản ứng nhanh chữa cháy rừng cấp xã; cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp... Qua đó nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân đối với công tác BVR.

Để làm tốt hơn nữa công tác BVR, PCCCR, trong thời gian tới, hạt kiểm lâm ven biển phối hợp với chính quyền các địa phương, chủ rừng Nhà nước tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân và du khách có ý thức trong việc BVR, PCCCR. Đồng thời, chủ động tuần tra, kiểm tra an ninh rừng nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng.

Bài và ảnh: Khắc Công