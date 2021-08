Hạt Kiểm lâm Thạch Thành với công tác bảo vệ rừng tận gốc

Hạt Kiểm lâm Thạch Thành hiện quản lý, bảo vệ 33.300 ha rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Thành và Vĩnh Lộc. Mặc dù còn khó khăn trong công tác bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), nhưng những năm qua, diện tích rừng trên địa bàn huyện vẫn được bảo vệ và phát triển bền vững. Công tác BVR, PCCCR ngày càng được xã hội hóa, tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần bảo vệ môi trường, xóa đói, giảm nghèo.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Thạch Thành tăng cường tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng tận gốc.

Vừa chặt tỉa diện tích cây keo 8 năm tuổi, ông Vũ Quang Tuyến ở thôn Eo Bàn, xã Thành Long, cho biết: Trước đây gia đình nhận khoán 12 ha đất theo diện tích đất 02 của Nhà nước, trên diện tích này chủ yếu trồng keo nhưng do chưa áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nên hiệu quả kinh tế thấp. Được sự hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng của cán bộ kiểm lâm, Công ty CP Chế biến gỗ Xuân Sơn, đến nay 12 ha keo của gia đình đã được cấp Chứng chỉ FSC. Sau khi chuyển hóa rừng keo theo tiêu chuẩn FSC, rừng của gia đình được quản lý chặt chẽ, chăm sóc rừng theo đúng quy trình kỹ thuật nên năng suất, chất lượng gỗ được nâng cao, giá gỗ bán của gia đình cao hơn rừng thường từ 2 đến 2,5 lần so với trước kia. Việc giao đất là điều kiện thuận lợi để gia đình bảo vệ, chăm sóc và làm giàu từ rừng.

Nhằm bảo vệ rừng tận gốc, thời gian qua Hạt Kiểm lâm Thạch Thành đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND các huyện Thạch Thành, Vĩnh Lộc nhiều giải pháp BVR, PCCCR, như: xây dựng phương án giữ vững ổn định an ninh rừng tận gốc; giải pháp BVR, PCCCR giai đoạn 2021-2025; ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái pháp luật cây cảnh, cây bóng mát từ rừng tự nhiên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu và nắm vững các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR); xây dựng khu dân cư “3 không” trong công tác BVR, PCCCR; phối hợp với các địa phương trọng điểm về an ninh rừng, trọng điểm về cháy rừng, như: Thạch Lâm, Thạch Tượng, Thành Yên, Thành Minh, Thạch Cẩm, Thành Long, Ngọc Trạo... xây dựng nghị quyết chuyên đề về BVR, PTR&PCCCR; phối hợp với các lực lượng trong công tác BVR, PCCCR; thực hiện có hiệu quả Đề án “Tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, đề nghị của Nhân dân về công tác kiểm lâm”; quản lý tốt cưa xăng, súng săn, gỗ làm nhà ở cho dân; kiểm lâm tham gia xây dựng nông thôn mới... Công tác chống buôn lậu và quản lý các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản được hạt quản lý chặt chẽ, hạt đã phối hợp với lực lượng công an, đội kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 và chính quyền các xã cài cắm thông tin, thực hiện việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát việc tàng trữ, kinh doanh, mua bán, vận chuyển lâm sản và khai thác rừng trái phép. Từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã phát hiện và xử lý 7 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý, BVR, tịch thu 2,433m3 gỗ các loại, 7 kg động vật hoang dã. Ngoài ra, đơn vị phối hợp với Công an huyện khởi tố hình sự 1 vụ khai thác rừng trái pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác giao rừng được quan tâm, đến nay trên 4.524 ha đất rừng phòng hộ và rừng sản xuất đã được giao cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư quản lý. Qua đó, trách nhiệm của chính quyền cơ sở đối với công tác quản lý BVR được nâng lên; quyền lợi của chủ rừng, của cộng đồng dân cư được coi trọng. Hoạt động lâm nghiệp chuyển từ việc lấy khai thác sang hoạt động bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, công tác quản lý BVR&PTR từng bước được xã hội hóa. Vì vậy, diện tích rừng trên địa bàn huyện được quản lý, bảo vệ tốt.

Bài và ảnh: Khắc Công