Gương an toàn vệ sinh viên tiêu biểu năm 2022 của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn

Với nhiệt huyết và sự đam mê nghề nghiệp, anh Bùi Trung Đô đã không ngừng học hỏi, nghiên cứu các đề tài, sáng kiến mới, áp dụng thành công trong lao động sản xuất và là một an toàn vệ sinh viên (ATVSV) tiêu biểu năm 2022 của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn.

Anh Bùi Trung Đô - ATVSV Phân xưởng Sửa chữa điện tự động, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn được vinh danh ATVSV giỏi năm 2022.

Tích cực, chủ động, sáng tạo, chăm chỉ trong công việc, luôn đoàn kết, gần gũi giúp đỡ mọi người, đó là kỹ sư Bùi Trung Đô - nhân viên Phân xưởng sửa chữa Điện tự động, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1).

Anh Bùi Trung Đô đã có trên 10 năm gắn bó với Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, vốn siêng năng, sáng tạo, lại say mê với công việc nên anh được Công ty phân vào Tổ phần mềm thuộc Phân xưởng sửa chữa điện tự động. Tại đây anh cùng tổ phần mềm được giao nhiệm vụ sửa chữa, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống điều khiển của nhà máy bao gồm: Hệ thống điều khiển Main DCS (hệ thống điều khiển phân tán), hệ thống điều khiển Tuabin máy phát, hệ thống xử lí nước, hệ thống điều khiển trạm 220KV, hệ thống điều khiển thổi bụi, hệ thống điều khiển trạm sản xuất hydro, hệ thống điều khiển lò hơi tự dùng, hệ thống điều khiển xử lí tro xỉ, hệ thống điều khiển lọc bụi tĩnh điện, hệ thống DCS của FGD (hệ thống khử lưu huỳnh), hệ thống điều khiển của trạm vận chuyển than từ Cảng vào kho than, cùng một số hệ thống điều khiển trạm lẻ khác.

Để hoàn thành khối lượng công việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, chuẩn bị phụ tùng, thiết bị dự phòng, thay thế, nhằm đáp ứng tốt nhất cho sự vận hành thông suốt của hệ thống máy móc, anh Đô cùng đồng nghiệp đã chủ động kiểm tra, rà soát bảo đảm hệ thống điều khiển làm việc ổn định tin cậy; tham gia điều tra và xử lí sự cố của tổ máy cũng như của các hệ thống điều khiển của các trạm phụ; cung cấp các số liệu của của tổ máy khi lãnh đạo yêu cầu; đề ra các biện pháp thay đổi logic điều khiển để phù hợp với điều kiện vận hành của các thiết bị tại nhà máy; thay thế phần cứng các trạm máy tính, các trạm điều khiển để đáp ứng yêu cầu vận hành công nghệ; tham gia nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, nhằm bảo đảm tăng năng suất, vận hành an toàn tin cậy.

Năm 2021, với tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, công tác sửa chữa và vận hành gặp nhiều khó khăn, song anh Đô phối hợp cùng các đồng nghiệp đã đưa sáng kiến kỹ thuật vào trong công tác vận hành nhà máy mang lại hiệu quả cao hơn như: “Truyền thông các thông số chất lượng nước lò gửi từ Hệ thống DCS xuống Hệ thống xử lý nước”, giải pháp rất hữu ích cho người vận hành xử lý nước, bảo đảm cập nhật thông số chất lượng nước hơi trong chu trình xuống hệ thống xử lý nước một cách chính xác và liên tục. Ngoài ra, anh Đô cùng đội nhóm của mình còn thực hiện sáng kiến kỹ thuật khác như “Thiết kế logic và lắp đặt thiết bị đo tốc độ động cơ bộ sấy không khí”, và một số công việc kỹ thuật khác.

Bên cạnh đảm bảo thực hiện tốt công việc chuyên môn, anh Đô còn tích cực vào các hoạt động phong trào của Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức. Trong quá trình công tác anh cũng được tổ, phân xưởng tín nhiệm bầu chọn là ATVSV tiêu biểu. Anh Đô luôn là người năng nổ trong các hoạt động của nhà máy tổ chức như: Tham gia đầy đủ các buổi huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, các buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy, sự cố tràn dầu. Trong công việc hàng ngày anh luôn chủ động đôn đốc, kiểm tra và nhắc mọi người trong tổ, trong phân xưởng, các cá nhân vào làm việc tại nhà máy chấp hành đúng các quy định, nội quy của công ty tại khu vực làm việc về an toàn vệ sinh lao động; Bảo quản các trang thiết bị an toàn, sử dụng đúng và đầy đủ các trang thiết bị bảo vệ cá nhân, trang bị kỹ thuật an toàn; Nhắc nhở kịp thời những cá nhân vi phạm, thực hiện tốt các biện pháp an toàn, trang bị bảo hộ lao động. Kiên quyết với những cá nhân làm sai, làm ẩu, gây mất an toàn, không tuân thủ các quy định an toàn mà công ty đã đề ra.

Ghi nhận những đóng góp đó, cá nhân anh Đô nhiều lần được trao tặng các danh hiệu như: danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở của Tổng công ty Phát điện 1, Bằng khen chiến sỹ thi đua cơ sở của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn và bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Với những nỗ lực của mình, tận tụy tận, tâm trong công việc, được đồng nghiệp tin yêu và quý trọng, đặc biệt mới đây vào ngày 30-6-2022, tại tỉnh Nghệ An, anh Đô được Công đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng và biểu dương là ATVSV giỏi năm 2022.

QT