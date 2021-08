Giải quyết việc làm cho lao động trở về từ vùng dịch – yêu cầu cấp thiết

Do dịch bệnh COVID-19 nên số công dân Thanh Hóa trở về từ vùng dịch khá lớn. Từ ngày 27-4 đến ngày 9-8-2021 có trên 16.500 người trở về. Theo dự kiến, tổng số lao động trở về từ vùng dịch có nhu cầu việc làm và học nghề là 10.300 lao động. Trong đó có 1.200 người có nhu cầu đào tạo tạo nghề, 9.100 người có nhu cầu việc làm.

Công ty CP Khoáng sản Đại Dương (Khu Kinh tế Nghi Sơn) có nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông, lái máy là cơ hội để người lao động từ vùng dịch trở về lựa chọn. Trong ảnh: Người lao động làm việc tại Công ty CP Khoáng sản Đại Dương. Ảnh: Mai Phương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Công văn số 1047-CV/VPTU ngày 5-8-2021 và Công văn số 11849/UBND-VX ngày 7-8-2021 của UBND tỉnh về việc xây dựng phương án giải quyết việc làm cho lao động trở về từ vùng dịch sau khi thực hiện xong cách ly, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, các sở, ngành chức năng, các địa phương, đơn vị nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và nhu cầu việc làm, học nghề của người lao động trở về từ vùng dịch; xây dựng phương án, tạo điều kiện cho những lao động trở về từ vùng dịch được học nghề, tham gia làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh phù hợp với trình độ tay nghề, sức khỏe, độ tuổi, giới tính, giúp người lao động trở về từ vùng dịch vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Thị xã Nghi Sơn là một trong những địa phương có nhiều lao động từ vùng dịch trở về, trong đó có 500 người đang trong khu cách ly. Qua nắm bắt tình hình, có 462 người có nhu cầu học nghề và gần 3.000 người có nhu cầu việc làm. Với mục tiêu 100% người lao động trở về từ vùng dịch trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề, việc làm được đáp ứng, thị xã Nghi Sơn đã liên tục rà soát, chủ động làm việc với các địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn để nắm tình hình. Qua nắm bắt, Khu Kinh tế Nghi Sơn hiện có 19 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 4.858 vị trí việc làm. Do đó số lao động từ vùng dịch trở về có nhu cầu việc làm sẽ được địa phương bố trí công việc phù hợp.

Tại huyện Triệu Sơn, tính đến ngày 10-8 có 500 lao động từ vùng dịch trở về đang thực hiện cách ly tập trung. Ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Để đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho số lao động sau thời gian thực hiện cách ly tập trung, huyện đã phối hợp với các công ty, doanh nghiệp ban hành văn bản triển khai đến 34 xã, thị trấn thông báo cho con em ở các địa phương đến các địa điểm công ty đang tiếp nhận lao động để được tư vấn và giải quyết việc làm. Với 6 công ty lớn hoạt động lĩnh vực may mặc, da giày cùng gần 10.000 lao động đang ổn định sản xuất, trong đó có Công ty TNHH Giày Adiana Việt Nam đang có nhu cầu tuyển 9.500 lao động, nhưng hiện mới có hơn 5.000 lao động làm việc; Công ty TNHH May 10 có nhu cầu tuyển dụng 700 lao động trở lên để chuẩn bị khai trương nhà máy, hiện mới tuyển được 200 lao động; công ty may giày da xuất khẩu ở xã Đồng Tiến chuẩn bị đi vào hoạt động có nhu cầu tuyển trên 700 lao động. Vì vậy số lao động sau cách ly có tay nghề, có nhu cầu sẽ được tuyển dụng làm việc luôn. Số còn lại chưa có tay nghề có nhu cầu làm việc sẽ được các công ty tổ chức đào tạo để tiếp nhận.

Theo khảo sát của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm thì nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay là trên 20.000 lao động. Trong đó Khu Kinh tế Nghi Sơn có nhu cầu tuyển gần 5.000 lao động; Khu Công nghiệp Đình Hương – Tây Bắc Ga, Hoàng Long, Lễ Môn có nhu cầu trên 10.500 lao động; Khu Công nghiệp Bỉm Sơn có nhu cầu gần 770 lao động; các cụm công nghiệp có nhu cầu gần 4.000 lao động. Một số doanh nghiệp da giày, may mặc có nhu cầu tuyển dụng lao động số lượng lớn, nhất là các doanh nghiệp da giày thuộc Tập đoàn Hong Fu và các doanh nghiệp may mặc, như: Công ty TNHH ROLLSPORT 1 Việt Nam, Công ty TNHH Giày Aleron Hoàng Long, Công ty TNHH giày ROLLSPORT 2 Việt Nam, Công ty TNHH MTV TCE JEAN, Công ty TNHH giày SUNJADE, Công ty TNHH NY Hoa Việt... Ông Lê Đình Tùng, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cho biết: Hiện tại cầu đang lớn hơn cung, yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp về trình độ chuyên môn kỹ thuật cũng không cao, chủ yếu là lao động phổ thông nên chỉ phụ thuộc vào sức khỏe, nhu cầu của người lao động. Vì vậy, khả năng giải quyết việc làm cho lao động trở về từ vùng dịch sẽ đáp ứng khoảng 90%. Những lao động có nhu cầu học nghề, trên cơ sở trình độ tay nghề, sở sẽ phối hợp với các trường nghề, các doanh nghiệp để đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người lao động.

Trong tình hình dịch COVID-19 trong nước vẫn diễn biến phức tạp, số ca nhiễm không ngừng tăng lên với số lượng lớn, vượt các kịch bản của y tế trước đó thì nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lan rộng rất dễ xảy ra. Trong bối cảnh đó, thị trường lao động cũng sẽ ngày càng phức tạp, khó phục hồi. Các ngành như xuất, nhập khẩu, du lịch, dịch vụ, hàng không, vận tải,... tiếp tục khó khăn chưa có khả năng phục hồi từ năm 2020 đến nay. Do đó, giải quyết việc làm cho người lao động trở về từ vùng dịch sau khi thực hiện xong cách ly, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh, ổn định xã hội là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Mai Phương