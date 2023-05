Giấc mơ chỉ đến khi ta ngủ!

Phải lưu ý rằng, chẳng có gì gọi là mơ cả khi mà chúng ta đang thức. Giấc mơ chỉ đến khi ta ngủ. Còn khi đang thức mà cố tình làm liều, thì tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Việc chủ động trang bị các thiết bị phòng cháy có thể tốn kém nhưng sẽ rẻ hơn rất nhiều khi phải bị động khắc phục hậu quả. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Sợ cháy nhưng nhiều người lại rất thờ ơ, vô cảm với những nguy cơ có thể dẫn đến cháy nổ. Dù đang trong thời gian phải dừng hoạt động để khắc phục các lỗ hổng về phòng cháy, chữa cháy theo yêu cầu của chính quyền và cơ quan công an, nhưng theo thông tin dư luận, có những quán karaoke vẫn lén lút mở cửa đón khách với số lượng lớn gây ra sự lo lắng, bất an.

Cách đây ít ngày, tổ công tác giám sát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke không đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy nhưng vẫn mở cửa đón khách thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) phối hợp với Công an TP Thanh Hóa đã kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Seoul trên đường Âu Cơ, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, phát hiện có 3 phòng hát với khoảng 30 khách đang sử dụng dịch vụ. Tổ công tác đã yêu cầu cơ sở kinh doanh dừng hoạt động, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không duy trì đúng và đầy đủ các điều kiện về an ninh trật tự trong quá trình hoạt động kinh doanh, mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.

Tiếp cận thông tin, không ít người cho rằng quán karaoke này đã không gặp may, vì cũng có những quán khác vẫn lén lút hoạt động nhưng không bị phát giác.

Có đúng là cơ sở cung cấp dịch vụ này đã không gặp may hay không? Bỏ qua những ý kiến mang tính cảm xúc, phải nhìn nhận đây là sự may mắn mới đúng. Bị phạt hành chính dù có thể lên đến 10 triệu đồng đi chăng nữa, nhưng rõ ràng là sự việc chưa bị đẩy đi quá xa. Nếu cứ tiếp tục lén lút hoạt động trong điều kiện không đảm bảo thì hoàn toàn có thể xảy ra hỏa hoạn và cả mất an ninh trật tự nữa. Lúc đó thì con số thiệt hại mà chủ cơ sở kinh doanh phải gánh chịu còn lớn hơn rất nhiều, chưa kể còn phải đối diện với việc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhiều người cung cấp và sử dụng dịch vụ karaoke vẫn lén lút hoạt động ở một số địa bàn, là bởi vì họ tin vào sự bình yên luôn đứng về phía họ. Cháy nổ chỉ là việc không may và hy hữu mà thôi. Họ đang mơ đến việc có thể kiếm được nhiều tiền ngay chính trong thời gian cấm hoạt động, trong họa những vẫn có may.

Phải lưu ý rằng, chẳng có gì gọi là mơ cả khi mà chúng ta đang thức. Giấc mơ chỉ đến khi ta ngủ. Còn khi đang thức mà cố tình làm liều, thì tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Đừng nghĩ rằng mình may mắn không bị phát hiện, không xảy ra vấn đề gì. Chỉ có thể nói là nó chưa xảy ra thôi. Những vụ hỏa hoạn liên tục trong thời gian qua, trong đó có những vụ cháy nghiêm trọng ở các quán karaoke có chủ cơ sở kinh doanh nào ngờ đến. Thay cho việc phải để cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vi phạm, thì hãy chấp hành việc tạm dừng hoạt động, chủ động trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy để được hoạt động hợp pháp. Việc chủ động trang bị có thể tốn kém nhưng sẽ rẻ hơn rất nhiều khi phải bị động khắc phục hậu quả.

Hạnh Nhiên