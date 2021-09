Gặp mặt và trao quà động viên y, bác sĩ trở về từ tâm dịch TP Hồ Chí Minh

Sau hơn 2 tháng hoàn thành nhiệm vụ tăng cường vào TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19 và hoàn thành việc cách ly, theo dõi y tế 21 ngày, tối 8-9-2021, 5 cán bộ là y, bác sĩ, điều dưỡng viên của Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa đã có kết quả xét nghiệm RT- PCR âm tính.

Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trao quà động viên cán bộ, y, bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ trở về.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quà động viên và biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần xung phong, tình nguyện của cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa, những người đã chấp nhận mọi khó khăn, vất vả, thậm chí hiểm nguy để tăng cường vào Công an TP. Hồ Chí Minh chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng tham gia chống dịch.

Ngay trong đêm, 5 cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa đã trở về nhà trong niềm của gia đình, người thân vì khoảng thời gian xa cách đặc biệt này.

Đình Hợp