Gần dân để lắng nghe và chia sẻ

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của xã Bát Mọt (Thường Xuân).

Với nhiều chính sách phát triển kinh tế, văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội được triển khai trong nhiều năm trở lại đây, đời sống người dân khu vực biên giới đã và đang có sự đổi thay tích cực. Tuy nhiên, trình độ dân trí còn thấp, nhiều hủ tục lạc hậu vẫn duy trì, hạ tầng phục vụ dân sinh hạn chế, mức thu nhập bình quân đầu người thấp... đang là những nguyên nhân kéo chậm sự phát triển của khu vực.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phản động cũng lợi dụng thực trạng trên để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, nhằm lôi kéo, kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Nắm bắt rõ tình hình khu vực, ngày 8-10-2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng đã ban hành Chỉ thị số 681-CT/ĐU về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, vùng biển.

Việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, là nhằm giúp các đơn vị đứng chân trên địa bàn nắm bắt tình hình mọi mặt. Từ đó, kịp thời tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề, vụ việc phức tạp phát sinh; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc khu vực biên giới. Theo đó, mỗi đảng viên trong ban chỉ huy đồn biên phòng được giao phụ trách từ 2 - 3 hộ; các đội vận động quần chúng, trinh sát, phòng chống ma túy và tội phạm, kiểm soát hành chính, trạm kiểm soát, mỗi đảng viên được giao phụ trách từ 5 - 7 hộ; cán bộ tăng cường xã được giao phụ trách từ 7 - 9 hộ. Các hộ được giao phụ trách thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách; hộ gia đình có các mối quan hệ chính trị - xã hội phức tạp, dễ bị lợi dụng, kích động; hoặc thành viên trong gia đình có tiền án tiền sự, hoạt động tôn giáo trái pháp luật; hộ gia đình có mối quan hệ thân tộc, dân tộc hai bên biên giới...

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 681-CT/ĐU đang dần đi vào cuộc sống và tạo ra nhiều chuyển biến bước đầu. Tính đến nay, đã có 542 đảng viên được phân công phụ trách, giúp đỡ 2.782 hộ gia đình (trong đó có 1.798 hộ dân tộc thiểu số; 2.174 hộ thuộc đối tượng chính sách, hoàn cảnh khó khăn; 352 hộ có các mối quan hệ chính trị - xã hội phức tạp; 256 hộ có mối quan hệ thân tộc, dân tộc hai bên biên giới). Theo đánh giá từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đơn vị, đảng viên được giao phụ trách các hộ gia đình đã nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và sự cần thiết của chỉ thị đối với địa bàn biên giới. Từ đó, có các biện pháp tiếp xúc, gặp gỡ và nắm chắc tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; đồng thời, đi sâu, đi sát, chủ động nắm chắc tình hình và sự biến động đến từng hộ gia đình thuộc đối tượng phụ trách. Các vấn đề được quan tâm và kịp thời nắm bắt là nhân thân, dân tộc, tôn giáo, nhân khẩu, nghề nghiệp, điều kiện kinh tế, việc chấp hành chủ chương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước...

Trên cơ sở đó, các đơn vị và cá nhân đảng viên được giao nhiệm vụ sẽ xác định các nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp. Theo đó, thời gian qua các đồn biên phòng đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động được 2.102 buổi. Các nội dung tuyên truyền được chú trọng là vận động các hộ gia đình tích cực tham gia bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; nhận rõ âm mưu, thủ đoạn lôi kéo, chống phá của các thế lực thù địch, phản động; thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa, bài trừ hủ tục lạc hậu; phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt công tác đối ngoại Nhân dân, quy chế biên giới, kết nghĩa bản – bản; chăm lo việc học hành của con em, khuyến học, khuyến tài...

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho Nhân dân, các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các hộ được giao phụ trách cũng được các đơn vị quan tâm triển khai. Kết quả, các đồn biên phòng và đảng viên được giao nhiệm vụ đã phối hợp cùng chính quyền địa phương giải quyết 28 vụ việc liên quan đến giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn... Qua đó, không để gây mất an ninh trật tự, hay tạo điểm nóng trên khu vực biên giới. Ngoài ra, các đồn biên phòng đã hỗ trợ, giúp đỡ nhiều gia đình trong phát triển kinh tế với kinh phí 191 triệu đồng và 2.489 ngày công lao động, sản xuất. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ bà con duy trì các mô hình kinh tế hiệu quả như mô hình thâm canh cây lúa nước 2 vụ, mô hình thâm canh cây ngô lai vụ xuân, mô hình trồng táo mèo dưới tán rừng phòng hộ...

Cũng nhờ các biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ kịp thời từ phía các đơn vị mà ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn nói chung, các hộ gia đình được đảng viên phụ trách nói riêng, đã có nhiều chuyển biến tích cực. Kỷ cương xã hội, các quy ước, hương ước được duy trì; vệ sinh môi trường trong sinh hoạt, sản xuất, chăn nuôi được chú trọng... Đặc biệt, các đơn vị và cá nhân đảng viên được giao phụ trách các hộ đã làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, trực tiếp hỗ trợ con em các gia đình trong quá trình học tập. Cụ thể là tích cực vận động học sinh bỏ học quay trở lại trường; hỗ trợ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập với kinh phí hàng chục triệu đồng; nhận đỡ đầu 83 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mức 500.000 đồng/em/tháng...

Có thể khẳng định, kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 681-CT/ĐU, đã góp phần tạo sự gần gũi, gắn kết giữa cán bộ công tác địa bàn và quần chúng Nhân dân. Qua đó, tạo sự tin tưởng, đồng thuận giữa lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương và người dân trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Khôi Nguyên