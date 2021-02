Gần 400 hộ dân ở Bá Thước vỡ òa niềm vui khi điện lưới Quốc gia về thôn bản đúng dịp tết

Sau nhiều năm chờ đợi, đường dây trung hạ thế và trạm biến áp cấp điện cho các hộ dân trên địa bàn thôn Son, thôn Mười xã Lũng Cao, thôn Phú Sơn xã Lương Trung và thôn Đồi Muốn, xã Điền Quang (Bá Thước) đã hoàn thành, được Điện lực Bá Thước nghiệm thu, đóng điện trước tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021.

Điện lực Bá Thước đóng điện lưới Quốc gia tại thôn Son, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước.

Tính đến hết 31-12-2020, trên địa bàn toàn huyện Bá Thước còn 10 thôn, bản với gần 600 hộ dân chưa có điện lưới Quốc gia nên cuộc sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Thực hiện Quyết định số 415/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 28-1-2019 về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả khi Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020 do EU tài trợ, Sở Công Thương - chủ đầu tư dự án đã được phê duyệt bản vẽ thi công và dự toán dự án cấp điện lưới Quốc gia cho thôn Son, thôn Mười xã Lũng Cao; thôn Phú Sơn xã Lương Trung và thôn Đồi Muối xã Điền Quang (Bá Thước) do Điện lực Bá Thước quản lý.

Trong quá trình triển khai dự án, dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt về hành lang lưới điện, nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương, Công ty Điện lực Thanh Hóa, đặc biệt là sự quan tâm, phối hợp của UBND huyện Bá Thước, Điện lực Bá Thước và chính quyền các xã Lũng Cao, Lương Trung, Điền Quang cũng như người dân trong khu vực nơi có dự án đi qua trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nên dự án đã hoàn thành đảm bảo tiến độ đề ra.

Điện lực Bá Thước đóng điện lưới Quốc gia tại thôn Phú Sơn, xã Lương Trung, huyện Bá Thước.

Ngày 23-1-2021 và ngày 6-2-2021 Điện lực Bá Thước đã đóng điện thành công 4 trạm biến áp cấp điện cho gần 400 hộ dân trên địa bàn của 4 thôn.

Bà Ngân Thị Bông ở thôn Mười, xã Lũng Cao tâm sự: “Chúng tôi rất vui khi Ngành điện đã đem dòng điện Quốc gia đến cho chúng tôi sử dụng. Có điện gia đình tôi có thể xem ti vi tại nhà".

Ông Ngân Văn Đức - Trưởng thôn Son cho biết: Thôn Son và thôn Mười nằm ở phía Tây Bắc của huyện Bá Thước, cách trung tâm huyện 24 km, tiếp giáp với huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và Ngành điện, trong đó có sự nỗ lực của Điện lực Bá Thước phối hợp với nhà thầu thi công hoàn thành cấp điện cho bà con kịp thời trước dịp tết Nguyên Đán, đảm bảo ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.

Ông Dư Quang Lương, Phó Giám đốc Điện lực Bá Thước cho biết: Do bà con nhân dân trên địa bàn 4 thôn mới được tiếp xúc với điện lưới Quốc gia nên để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện Điện lực Bá Thước đã gửi thông báo tới UBND xã, các thôn về công tác an toàn trong sử dụng điện, cử cán bộ an toàn của đơn vị xuống trực tiếp hướng dẫn, tuyên truyền cho các hộ dân về cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiều quả. Đồng thời khuyến cáo các hộ dân không nên tự ý thực hiện các công việc trên đường dây trung áp 35kV, Trạm biến áp hoặc các công việc có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện đối với đường dây trung thế.

Việc cấp điện lưới Quốc gia đến thôn Son, thôn Mười, thôn Phú Sơn và thôn Đồi Muốn ngay trước tết sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, nâng cao dân trí nơi đây.

Mai Thành