Đợt mưa lớn gây nhiều hệ lụy

Đợt mưa kéo dài từ ngày 22–9 đến nay đã gây ngập úng ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến cây trồng nông nghiệp, đảo lộn cuộc sống người dân nhiều nơi. Đáng nói, sau những trận mưa như trút nước từ trên 200 đến gần 400 mm chỉ trong một ngày khiến nhiều hộ dân ở TP Sầm Sơn, các huyện Quảng Xương, Hoằng Hóa, Nga Sơn và thị xã Nghi Sơn... không kịp ứng phó.

Đến chiều 26-9, nước tại sân và ngõ nhiều gia đình ở thôn Trung Hải, xã Hoằng Thanh (Hoằng Hóa) vẫn ngập gần đầu gối. Ảnh: L.Đ

Trưa 26–9, khi trời vừa hửng nắng, bà Nguyễn Thị Sinh ở thôn Trung Hải, xã Hoằng Thanh (Hoằng Hóa) vội trải bạt, đem lúa ngập nước được cắt từ những hôm trước ra phơi. Lúa cùng phần rơm đã được ngâm ngoài ruộng nhiều giờ, khi “gặt chạy” về, trời vẫn mưa lớn kéo dài nên gia đình đành chất đống giữa nhà. Vơ những mẻ lúa đã mọc mầm 100% trắng xóa, khuôn mặt người phụ nữ tuổi ngũ tuần càng thêm rầu rĩ. “Bỏ đi thì tiếc, nên tôi đành phơi, được hạt nào thì cho gà ăn các chú ạ. Gia đình tôi vụ này trồng 2,5 sào lúa, cứ tưởng mưa nhỏ nên để sau đợt mưa mới thuê máy gặt, không ngờ nước dâng quá cao gây ngập úng. Huy động người gặt được 1 sào lúa này nhưng giờ đã hỏng hết, còn 1,5 sào đành để thối ngoài ruộng vì có vớt về cũng không dùng được nữa” – bà Sinh bần thần kể.

Qua tìm hiểu, tại thôn Trung Hải, có hơn chục gia đình có lúa thu mùa chín muộn chưa gặt đều bị hư hại bởi ngập úng. Gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn cùng nhiều hàng xóm xung quanh còn không kịp thu hoạch, đành chấp nhận mất trắng toàn bộ lúa vụ này. Theo ước tính của các nông dân địa phương, năng suất lúa vụ này đạt khoảng 3 tạ/sào, tương đương 6 tấn/ha. Nhiều gia đình chưa gặt bỗng mất nguồn gạo ăn trong những tháng sắp tới, đó là chưa kể công chăm sóc và vốn đầu tư mua giống, phân bón và các vật tư trong hơn 3 tháng qua.

Cũng tại xã vùng biển này, rất nhiều hộ dân bị ngập đến tận nhà ở, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt. Đến chiều 26–9, nền nhà của gia đình bà Lê Thị Nếp vẫn còn ngập quá gang tay. Mọi sinh hoạt đều phải bì bõm trong làn nước, mà theo bà, cả chục năm qua mới ngập cao như vậy. Phía sân và vườn, nước vẫn quá đầu gối với rác rưởi và chất thải vật nuôi. 3 con lợn của bà già sống đơn thân này vẫn phải đứng trong làn nước ngập đến bụng. 2 ngày qua, ban đêm bà phải đi ở nhờ nhà người thân ở xóm bên.

Tại xã Hoằng Phụ cùng huyện, do nước biển và đoạn cuối sông Mã dâng cao nên việc tiêu nước các khu dân cư cũng không mấy thuận lợi. Vừa trở về nhà sau 2 ngày phải di dời đến ở nhà người quen, cụ Nguyễn Thị Vân, ở thôn Sao Vàng vẫn còn ngán ngẩm khi nền bếp vẫn chưa hết nước. Phía vườn và sân nhà, nước vẫn còn ngang đầu gối, mà theo bà, phải 1 tuần sau nước mới có thể hết hẳn. Đã 78 tuổi, các con cháu đều thoát ly lao động trong Nam nên cuộc sống sinh hoạt của bà bị ảnh hưởng lớn. Hái tạm những ngọn rau đay còn mấp mé trên mặt nước vườn, bà nấu ăn qua quýt để chờ nước rút, ổn định cuộc sống. Cách đó không xa, nhà ở của bà Nguyễn Thị Nhiệm còn ngập nặng hơn trong những ngày qua, chiều cùng ngày mới trở về để vệ sinh đồ đạc.

Ngoài ra, trên địa bàn các xã vùng biển cùng huyện, như: Hoằng Hải, Hoằng Tiến, Hoằng Trường, Hoằng Yến cũng có rất nhiều thôn làng nằm trong vùng ngập. Qua tìm hiểu, không chỉ ở huyện Hoằng Hóa mà các huyện, thị xã vùng biển của tỉnh đều diễn ra ngập cục bộ trong đợt mưa lớn bất thường này.

Mưa lớn nhiều ngày qua cũng làm cho hàng trăm ha cây trồng chưa thu hoạch tại một số địa phương bị ngập cục bộ. Theo số liệu tổng hợp của Chi cục Thủy lợi, tính đến trưa 26-9, toàn tỉnh có hơn 700 ha cây trồng bị đổ ngập, tập trung ở các huyện, thị xã: Nghi Sơn, Như Xuân, Nông Cống, Hậu Lộc, Ngọc Lặc... Riêng tại thị xã Nghi Sơn, mưa lớn từ ngày 22 đến 26-9 đã làm 599,5 ha cây trồng thuộc vùng tiêu tự chảy ra sông Kênh Than và sông Thị Long bị ngập. Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạch Thành Bùi Thanh Hiếu, cho biết: “3 ngày qua, huyện có 70 ha lúa, hơn 83 ha mía, 3 ha rau màu vụ đông mới trồng bị ngập úng cục bộ. Chiều 26–9, mưa đã cơ bản tạnh, lãnh đạo huyện đang đi kiểm tra, chỉ đạo các giải pháp khắc phục”.

Trước nguy cơ nhiều diện tích cây trồng bị ảnh hưởng hoặc mất trắng, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các đơn vị quản lý và khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn và chính quyền các địa phương có diện tích cây trồng bị ảnh hưởng mở các cống tiêu, vận hành hết công suất đối với các trạm bơm tiêu để tiêu thoát nước kịp thời. Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc bà con nông dân khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn diện tích đến kỳ thu hoạch. Đến sáng 26-9, khi mưa ngớt, nước tại các vùng bị ngập đã bắt đầu rút.

Lĩnh vực giao thông cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi đợt mưa lũ lớn với 13 vị trí sạt lở, xói trôi ta-luy dương và sa bồi mặt đường trên tuyến Quốc lộ 15C. 3 tuyến đường giao thông liên thôn (1 tuyến tại thôn Thanh Sơn, xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân; 2 tuyến tại xã Luận Khê, huyện Thường Xuân) bị ngập, đến chiều tối 26–9 vẫn tạm thời bị chia cắt. UBND các huyện đã chỉ đạo chính quyền địa phương tiến hành cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cử cán bộ canh gác, hướng dẫn người dân không qua lại.

Được biết, do ảnh hưởng rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung bộ nối với bão số 6 và kết hợp với hoạt động của gió đông nam ở rìa áp cao cận nhiệt đới nên từ ngày 22 đến chiều 26–9, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to. Khu vực trung du - vùng núi phổ biến từ 100 đến 150mm, một số nơi lượng mưa trên 200mm. Khu vực đồng bằng - ven biển phổ biến từ 200 đến 300mm, một số nơi có mưa lớn như: Sầm Sơn 412,7mm, Ngọc Trà (Quảng Xương) 390mm, Nga Sơn 424mm...

Nhóm PV Kinh tế