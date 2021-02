Diện mạo mới – sức sống mới trên quê hương Vĩnh Lộc

Thực hiện thành công Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), không chỉ góp phần tạo dựng diện mạo mới về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; mà quan trọng hơn, nó đã góp phần làm chuyển biến cả nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân huyện Vĩnh Lộc đối với sự phát triển quê hương. NTM mang đến sự thay đổi cả về lượng và chất cho các làng quê. Bên trong nhiều cổng làng là nhịp sống bình yên, là chất lượng cuộc sống – cả vật chất lẫn tinh thần – được nâng lên rõ rệt. Những con đường dọc ngang nối tỉnh đến huyện, từ huyện về xã, từ xã xuống thôn được bê tông, cứng hóa phong quang, sạch sẽ; những công trình dân sinh, điện lưới, trạm y tế, trường học, rồi sân chơi, bãi tập, nhà văn hóa... được cải tạo, xây mới rộng rãi, khang trang.

Bộ mặt huyện nông thôn mới Vĩnh Lộc.

Không dừng lại ở những thành quả bước đầu, huyện Vĩnh Lộc còn hướng đến các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Trong năm 2020, có 3 thôn (thôn Phố Mới, thôn Thổ Phụ, xã Vĩnh Tiến và thôn Đồng Minh, xã Vĩnh Phúc) đạt thôn NTM kiểu mẫu. Xã Minh Tân, xã Vĩnh Tiến được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Đặc biệt, trong năm, huyện đã có 4 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP. Trong đó sản phẩm gạo nếp hạt cau Lộc Thịnh đạt hạng 4 sao; sản phẩm chè lam Phủ Quảng, bộ sản phẩm tranh đá Tứ quý và tranh đá Cá chép chơi trăng Hải Quân, túi xách Nông Phú đạt hạng 3 sao. Đến nay, toàn huyện đã có 5 sản phẩm OCOP, trong đó có 1 sản phẩm hạng 4 sao và 4 sản phẩm hạng 3 sao.

“Bí quyết” cho những thành quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Lộc nằm ở tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo. Đây cũng chính là nhân tố quan trọng nhất để huyện Vĩnh Lộc về đích NTM sớm hơn 1 năm so với mục tiêu đề ra. Để có được bức tranh NTM tươi sáng như hôm nay là nhờ sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức của toàn dân. Đồng thời, các khâu chỉ đạo, xây dựng kế hoạch được thực hiện bài bản, nghiêm túc. Phát huy dân chủ, bàn bạc trong Nhân dân, lựa chọn các hạng mục ưu tiên để đầu tư, không dàn trải. Tạo điều kiện cho MTTQ và các đoàn thể tham gia giám sát và phản biện xã hội. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, rút kinh nghiệm; khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai.

Một trong những nhiệm vụ được ban chỉ đạo XDNTM huyện thực hiện ngay từ bước đầu đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình; là lấy dân làm gốc, mọi công việc đều được đưa ra dân bàn bạc, thống nhất phương thức thực hiện và người dân sẽ là người trực tiếp hưởng lợi từ chính chương trình ấy. Nhờ đó, đã phát huy được nguồn lực nội sinh to lớn để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, chỉnh trang diện mạo đô thị và nông thôn, xây dựng các thiết chế văn hóa... Cùng với đó, Vĩnh Lộc cũng chú trọng đặc biệt đến công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; duy trì việc kiểm tra, giám sát trong Đảng; củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh và duy trì ổn định trật tự an toàn xã hội... Bởi đây là những yếu tố nền tảng để tạo dựng môi trường phát triển hài hòa, ổn định và bền vững.

Một mùa xuân mới đang về trên quê hương Vĩnh Lộc. Mọi người, mọi nhà hân hoan đón chào năm mới, với niềm tin và kỳ vọng về cuộc sống hạnh phúc, no ấm. Niềm tin ấy có cơ sở từ những thành quả phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh và hơn hết, người dân đặt niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt, với nhiều giải pháp đổi mới của Đảng bộ huyện nhà, rồi đây sẽ đưa Vĩnh Lộc bước lên những thang bậc phát triển mới.

Bài và ảnh: Tô Hà