Điện lực Nga Sơn nhanh chóng khắc phục sự cố do giông sét gây ra

Vào lúc 4h20 phút ngày 12-7 sét đã đánh làm hỏng 2 sứ cách điện pha A&C cột 28MV Bỉm Sơn - Nga Sơn trên địa bàn xã Nga Giáp do Điện lực Nga Sơn quản lý. Sự cố làm gián đoạn cung cấp điện đối với 21.562 khách hàng.

Nhân viên Điện lực Nga Sơn chuẩn bị đầy đủ các vật tư xử lý sự cố tại cột 28MV Bỉm Sơn - Nga Sơn.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Điện lực Nga Sơn đã huy động tối đa nhân lực, tiến hành kiểm tra đường dây và trạm biến áp. Đồng thời, lên phương án sửa chữa, khắc phục, thay thế thiết bị hư hỏng trên lưới theo phương án xử lý đã được duyệt. Tuy nhiên, cột 28 MV Bỉm Sơn - Nga Sơn nằm tại khu vực giao thông đi lại khó khăn, xung quanh là ruộng lúa, ô tô và xe cẩu không thể tiếp cận để hỗ trợ. Điểm tập kết vật tư, dụng cụ thi công cách chân cột khoảng 500 m, việc vận chuyển dụng cụ thi công và sứ thay thế phải thực hiện hoàn toàn bằng thủ công.

Bằng nỗ lực, quyết tâm cao, phấn đấu cấp điện sớm nhất cho Nhân dân, đến 7 h cùng ngày, đơn vị đã khắc phục xong sự cố và khôi phục cấp điện trở lại an toàn cho toàn bộ 21.562 khách hàng.

Với việc khắc phục nhanh sự cố do thời tiết cực đoan gây ra, Điện lực Nga Sơn đã cho thấy năng lực và sự chủ động trong công tác ứng phó các sự cố do mưa bão gây ra, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định liên tục cho khách hàng với mục tiêu giảm thiệt hại đến mức thấp nhất; thời gian khôi phục lưới điện nhanh nhất và đảm bảo an toàn trong xử lý sự cố do thiên tai, bão lũ.

Nguyễn Lương