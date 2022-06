Điện lực Nga Sơn đảm bảo an toàn hành lang lưới điện trung thế

Tính đến thời điểm hiện tại Điện lực Nga Sơn đã đạt 133% kế hoạch xử lý vi phạm và phát quang an toàn hành lang lưới điện, đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Công ty giao trong năm 2022.

Công nhân Điện lực Nga Sơn thực hiện việc phát quang hành lang an toàn lưới điện trung thế.

Điện lực Nga Sơn hiện đang quản lý 203,49 km đường dây trung áp gồm 3 cấp điện áp 10, 22, 35 kV với 12 lộ xuất tuyến; 274 TBA (221 TBA TSĐL và 53 TBA TSKH) với tổng công suất 66.640 kVA; 05 trạm TG 35/10,5 kV với tổng công suất 32.500 kVA, trong đó có 04 TBA TG dã chiến; Đường dây 0,4 kV có tổng chiều dài 584,92 km.

Xác định bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, thực hiện Thông báo số 42/TB-UBND, ngày 12-4-2022 của UBND tỉnh về việc bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp tỉnh Thanh Hóa và Công văn số 819/PCTH-AT, ngày 15-4-2022 của Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) về việc lập kế hoạch thực hiện xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện, thời gian qua, Điện lực Nga Sơn đã tập trung triển khai thực hiện việc phát quang hành lang an toàn lưới điện trung thế.

Trong quá trình thực hiện phát quang hành lang, đơn vị cũng gặp không ít khó khăn do địa bàn quản lý tại địa phương xen lẫn với lưới điện có nhiều cây cối đa dạng như vườn tạp, vườn cây ăn quả, cây bóng mát hoặc cây lấy gỗ có giá trị của hộ gia đình. Mặc dù nhiều hộ dân tiếc vì phải chặt bỏ cây vi phạm, tuy nhiên nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn lưới điện trước mùa mưa bão, được ngành điện cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, giải thích nên các hộ dân đã đồng tình và cùng vào cuộc, nhiều hộ dân còn tự nguyện chặt bỏ cây vi phạm và không yêu cầu phải đền bù.

Cùng với sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, nhân viên Điện lực Nga Sơn và sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, phối hợp của UBND các cấp, đặc biệt là sự đồng tình của người dân, đến nay, Điện lực Nga Sơn đã đạt 133% kế hoạch xử lý vi phạm và phát quang an toàn hành lang lưới điện, đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu công ty giao trong năm 2022.

Quang Hùng