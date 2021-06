Để hạn chế những vụ tai nạn đuối nước thương tâm

Chưa năm nào số vụ tai nạn đuối nước nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhiều và nghiêm trọng như năm nay. Vụ tai nạn xảy ra tại xã Quảng Nham (Quảng Xương) ngày 9-6 cướp đi sinh mạng 3 em nhỏ đã như giọt nước làm ly, đặt ra nhiều vấn đề cho các cấp, ngành và mỗi gia đình.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân đuối nước tại xã Quảng Nham (Quảng Xương) ngày 9-6-2021.

Hết giờ học, học sinh trở về nhà, trách nhiệm quản lý các em thuộc về gia đình. Mặc dù vậy những tai nạn đuối nước vẫn xảy ra liên tục với các em, đã để lại những hậu quả nghiệm trọng, là nối đau, nỗi bất hạnh của nhiều gia đình.

Vụ tai nạn đuối nước nghiêm trọng nhất từ đầu năm 2021 đến nay xảy ra tại xã Hoằng Hải (Hoằng Hóa) khiến 4 học sinh tử vong.

Chỉ tính riêng từ tháng tháng 3 đến đầu tháng 6-2021, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước và rất thương tâm. Nghiêm trọng nhất là vụ 4 học sinh lớp 6 ở xã Hoằng Hải (Hoằng Hóa) đã tử vong do đuối nước khi rủ nhau tắm biển vào ngày 25-4. Mới nhất, vào khoảng 16 giờ ngày 9-6 một nhóm gồm 5 em nhỏ ở xã Quảng Nham cùng nhau ra bãi biển tắm, nhưng do sóng to 3 em bị sóng cuối trôi đẩy ra xa mất tích, dẫn đến tử vong.

Một vụ tai nạn nghiêm trọng khác đó là 3 em nhỏ tuổi từ 9 đến 11 ra sông Bưởi thuộc địa bàn xã Thành Vinh (Thạch Thành) tắm khiến 1 em tử vong, 2 em được may mắn cứu sống. Trước đó là vụ 2 anh em cùng tử vong do đuối nước tại hố công trình tại huyện Đông Sơn vào ngày 21-5 và hai anh em tử vong do sa xuống hố chôn cột điện ở xã Xuân Lộc (Hậu Lộc) vào ngày 6-3. Ngoài ra còn có một học sinh lớp 11 ở Như Thanh tử vong do đuối nước khi tắm tại hồ Sông Mực…

Hố chôn cột điện, nơi xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến 2 cháu nhỏ tử vong tại xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc ngày 6-3

Nguyên nhân xảy ra những vụ tai nạn đuối nước xuất phát từ việc trẻ em chưa nhận được sự quan tâm, giám sát chặt chẽ của người lớn; kiến thức phòng tránh, sơ cấp cứu tai nạn đuối nước của người dân còn hạn chế, đặc biệt nhiều trẻ em không biết bơi hoặc biết bơi nhưng chủ quan và thiếu kỹ năng xử lý tình huống khi xuống nước.

Ngoài ra, môi trường sống của trẻ chưa thực sự an toàn, nhiều nhà sống gần ao, hồ, sông, suối nhưng không có hàng rào bảo vệ, các giếng, bể nước, hố… không đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Huy Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương cho biết: Ngay từ đầu năm, huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn triển khai tuyên truyền sâu rộng về ngăn chặn tai nạn đuối nước, nhất là tại các địa phương ven biển, có sông, hồ. Huyện cũng đã tiến hành ra soát đặt biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, đồng thời giao trách nhiệm cho người đứng đầu các địa phương. Mặc dù vậy, tai nạn vẫn rình rập với trẻ em nếu không có sự giám sát, quản lý của các gia đình, đặc biệt là trong thời gian đang nghỉ hè hiện nay.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên huyện cũng chưa thể phát động phong trào bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em như đã triển khai khá hiệu quả những năm trước.

Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em triển khai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm 2015 đến nay.

Được biết, ngoài Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em triển khai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm 2015 đến nay do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, hàng năm Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội cũng phối hợp với các địa phương trong tỉnh tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em vào dịp hè. Các chương trình cũng đã nhận được sự quan tâm, vào cuộc của các huyện, thị xã, thành phố với việc tạo điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về bơi và bơi cứu đuối, phòng chống tai nạn đuối nước đã được các địa phương, các ngành có liên quan thực hiện có hiệu quả.

Đuối nước vẫn là nỗi ám ảnh với mỗi gia đình, nhất là vào dịp hè. Trên 50% các trường hợp chết đuối xảy ra ngoài trời khi trẻ em tắm ở ao, hồ, sông, suối và tắm biển không có người lớn đi kèm. Thực trạng khác đó là thiếu sân chơi cho trẻ em, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, miền núi khi các em thường tự tìm đến sông suối, ao hồ, kênh, mương để đùa nghịch.

Các địa phương cần có sự kiểm tra, ra soát lại các địa bàn bờ biển, sông, hồ, ao có nguy cơ cao xảy ra đuối nước. Song song với đó cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em một cách thiết thực, hiệu quả. Các gia đình nên cho con em mình đi học bơi ngay từ nhỏ nhằm hạn chế các vụ tai nạn đuối nước.

Mạnh Cường