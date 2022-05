Dạy và học bơi cho trẻ em: Để những ngày hè không có nỗi đau

Để hạn chế tối đa những vụ đuối nước thương tâm, tăng cường dạy bơi, tạo điều kiện để trẻ em được học bơi, được trang bị những kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước chính là giải pháp cấp bách cần tăng cường hiện nay để những ngày với các em được an toàn, ý nghĩa.

Cô Phạm Phương Thủy cùng các học trò tại lớp dạy bơi hè 2022.

Khác với những năm trước, ngay từ đầu hè năm 2022, gia đình chị Trần Thị Linh, phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa) đã quan tâm, tìm cho 2 đứa con của mình lớp học bơi. Cả hai con trai của chị, một cháu học lớp 4, một cháu học lớp 1 đều chưa biết bơi. Chị Linh cho biết: “Thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước, trong đó có nhiều vụ khá nghiêm trọng, nhiều em nhỏ đã tử vong. Những năm trước do tôi bận nên chưa quan tâm đến việc cho 2 con đi học bơi, tuy vậy, năm nay gia đình quyết tâm tạo điều kiện để 2 cháu đi học bơi. Mục tiêu đó là để 2 cháu biết bơi ngay trong hè này. Hơn nữa, đây cũng chính là sân chơi ngoại khóa bổ ích trong dịp nghỉ hè, vừa rèn luyện thể chất, lại vừa được trang bị những kiến thức, kỹ năng về phòng chống đuối nước”.

Trước những diễn biến phức tạp của các vụ tai nạn đuối nước xảy ra trong và ngoài tỉnh từ đầu năm đến nay, nhiều gia đình trên địa bàn TP Thanh Hóa đã tìm đến những lớp dạy bơi cho trẻ em. Hiện nay, các bể bơi tại các khách sạn, trường học, bể bơi dịch vụ đã hoạt động từ trong tháng 4 với các lớp dạy bơi dành cho trẻ em. Điều đáng mừng là các lớp dạy bơi đều có sự tham gia của đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất, các hướng dẫn viên là vận động viên, huấn luyện viên bơi lội có chuyên môn tốt, có kinh nghiệm. Một số bể bơi quy mô lớn thu hút đông đảo người tới học bơi, tập luyện, như: bể bơi thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, bể bơi Sun Sport, bể bơi tại Khu thể thao học đường TP Thanh Hóa... Sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay, hoạt động dạy bơi trên địa bàn TP Thanh Hóa đã sôi động trở lại. Nhiều lớp dạy bơi đã hoạt động được 2 - 3 tuần. Càng gần đến hè, số lượng các em đăng ký học bơi ngày càng tăng lên, các lớp dạy bơi với đa dạng hình thức đã được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân.

Vài năm trở lại đây, các lớp dạy bơi của 2 vợ chồng cô Phạm Phương Thủy và thầy Nguyễn Thủy Chung đã được nhiều em nhỏ trên địa bàn TP Thanh Hóa biết đến. Cả 2 vợ chồng cô Thủy đều là giáo viên giáo dục thể chất nên cứ đến dịp hè là tổ chức các lớp dạy bơi tại các bể bơi thuộc Trường Mầm non Sơn Ca (phường Phú Sơn) và bể bơi tại Khu thể thao học đường TP Thanh Hóa (phường Đông Vệ). Cô Phạm Phương Thủy chia sẻ: Trong 3 năm trở lại đây, bình quân mỗi năm 2 vợ chồng tôi dạy bơi cho 150 em. Chỉ trong một thời gian ngắn được dạy bơi, các em không chỉ biết bơi, mà còn có thêm các kỹ năng an toàn khi ở dưới nước. Nhiều em sau khi biết bơi đã hình thành thói quen tập luyện bơi hàng ngày để nâng cao sức khỏe, có kỹ năng sống tốt. Hơn nữa, việc biết bơi sẽ giúp các em an toàn hơn khi đi du lịch với gia đình, đặc biệt là tại các khu du lịch biển, hồ, hay thậm chí ngay tại các bể bơi.

Trong khi đó, tại các địa phương khác trong tỉnh, hè năm nay, các lớp dạy bơi đã được mở sớm hơn. Một số địa phương có cơ sở vật chất, bể bơi tốt đã chiêu sinh và đã có nhiều gia đình đưa con em mình đi học bơi. Điển hình như TP Sầm Sơn, các huyện Hà Trung, Nga Sơn, Quảng Xương, Thạch Thành, Cẩm Thủy... Để hoạt động dạy bơi, học bơi được bảo đảm, các địa phương bên cạnh việc tạo điều kiện về cơ sở vật chất, còn yêu cầu tất cả các bể bơi đều phải bắt buộc có lực lượng làm nhiệm vụ cứu hộ, đội ngũ hướng dẫn viên, huấn luyện viên dạy bơi phải có chứng chỉ hành nghề, việc tổ chức các lớp dạy bơi có kèm theo nội dung trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em. Bên cạnh đó, các địa phương cũng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng các bể bơi nhằm đáp ứng nhu cầu dạy bơi, học bơi, rèn luyện sức khỏe, qua đó xây dựng và phát triển phong trào bơi rộng rãi trên địa bàn.

Một cách làm khá hiệu quả mà nhiều địa phương trong tỉnh đã triển khai những năm gần đây đó là lắp đặt các bể bơi thông mình ngay tại các trường học để tổ chức các lớp dạy bơi, học bơi, tập luyện môn bơi cho các em học sinh. Đây là mô hình mà TP Thanh Hóa và một số huyện đã triển khai đạt hiệu quả cao. Hè năm 2022, mô hình này sẽ tiếp tục được tăng cường. Ông Trịnh Huy Ngọc, cán bộ Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Thanh Hóa, cho biết: 2 năm qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mô hình bể bơi thông minh đã không thể triển khai như kế hoạch. Hè năm nay, mô hình này sẽ tiếp tục được TP Thanh Hóa triển khai rộng rãi tại các trường học, trong đó mở rộng hơn tại các phường, xã khu vực ngoại thành. Các gia đình đã có sự quan tâm hơn tới việc cho con em mình đi học bơi, phải biết bơi để phòng tránh được những tai nạn đuối nước. Đây cũng là một trong những lớp TDTT quan trọng mà trung tâm triển khai trong mùa hè năm 2022 này.

Năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp với các địa phương trong tỉnh, Trường Đại học VHTT&DL Thanh Hóa, tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ bơi và cứu hộ, cứu nạn cho hướng dẫn viên, cộng tác viên cơ sở. Bình quân mỗi lớp có từ 70 đến 100 học viên là các hướng dẫn viên, cộng tác viên làm hướng dẫn tập luyện bơi; nhân viên cứu hộ bể bơi, cứu hộ bãi tắm; giáo viên giáo dục thể chất tại các trường và lực lượng cứu hộ, một số khu, điểm, cơ sở kinh doanh du lịch (có bể bơi) trong tỉnh. Lớp tập huấn đợt 1 đã được tổ chức trong tháng 4-2022 tại TP Sầm Sơn với nhiều thay đổi nhằm nâng cao chất lượng. Thời lượng dành cho phần thực hành đối với các học viên chiếm phần lớn với các nội dung trọng tâm như kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn đuối nước; kỹ năng cứu đuối; sơ cứu, cấp cứu ban đầu đối với người bị đuối nước tại bể bơi, bãi tắm biển. Các học viên đạt yêu cầu đã được cấp chứng chỉ. Đây là cơ sở pháp lý để các học viên thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống đuối nước, được hành nghề dạy bơi tại cơ sở TDTT, các bể bơi thuộc cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch trong dịp hè này.

Theo Phòng Quản lý TDTT, Sở VHTT&DL, căn cứ tình hình thực tế, đặc biệt là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh Thanh Hóa về tăng cường phòng chống tai nạn đuối nước, năm nay, lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước sẽ được tổ chức với nhiều nội dung đổi mới, trong đó tập trung vào việc triển khai rộng rãi các lớp dạy bơi, học bơi tại các địa phương trong tỉnh. Song song với đó, các địa phương, đơn vị lồng ghép nội dung tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em. Căn cứ vào điều kiện của mình, các địa phương, đơn vị nghiên cứu xây dựng và tổ chức các giải bơi nhằm tạo sân chơi để các em đua tài, qua đó tiếp tục phát triển phong trào bơi nói riêng, phong trào TDTT nói chung. Mỗi gia đình cũng cần có sự quan tâm, tạo điều kiện để con em mình được học bơi, biết bơi. Đây là những giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc dạy bơi, học bơi dành cho trẻ em, để những ngày hè của các em trở nên an toàn, ý nghĩa hơn.

Mạnh Cường