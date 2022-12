Đẩy mạnh truyền thông nâng cao hiểu biết về chính sách BHXH, BHYT

Trong những năm qua, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm triển khai đa dạng các hình thức truyền thông, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân, người lao động, từng bước đưa chính sách BHXH, BHYT vào đời sống.

Cán bộ BHXH huyện Quan Hóa tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT tại hộ gia đình.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Trong buổi truyền thông trực tiếp tại chợ Lam Sơn (TP Thanh Hóa), cán bộ, viên chức Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng (BHXH tỉnh Thanh Hóa) đã tiếp cận từng tiểu thương phát hành tờ gấp về lợi ích tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; minh họa mức đóng - mức hưởng BHXH tự nguyện; đặc biệt tuyên truyền về ý nghĩa và sự cần thiết của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và giải đáp những thắc mắc của các tiểu thương về chính sách BHYT, BHXH tự nguyện một cách dễ nghe, dễ nhớ và dễ hiểu nhất, vì thế đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của tiểu thương.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2022 vào các ngày thứ bảy hàng tuần, Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng phối hợp với Đoàn Thanh niên BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức chiến dịch truyền thông về chính sách BHXH, BHYT đến Nhân dân 34 phường, xã trên địa bàn; khu công nghiệp; làng nghề; khu thương mại, chợ... Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Đơn cử như trường hợp của chị Lê Thị Mai, là một tiểu thương kinh doanh tại chợ Lam Sơn, kinh tế gia đình khá ổn định, trước đây chị chỉ tham gia loại hình bảo hiểm nhân thọ, nhưng sau khi được nhân viên bưu điện tiếp cận, tuyên truyền, chị đã thay đổi suy nghĩ.

Chị Mai cho biết, lâu nay bản thân chị cứ nghĩ chỉ những người làm công ăn lương mới có lương hưu, nên chị chọn tham gia bảo hiểm nhân thọ để phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, khi được tư vấn, chị đã hiểu rõ hơn về chính sách BHXH tự nguyện là tất cả mọi người trong độ tuổi lao động đều có thể tham gia để được hưởng lương hưu khi về già, mức đóng và thời gian đóng cũng linh động theo điều kiện của người tham gia... Vì thế tôi chọn tham gia BHXH tự nguyện và giới thiệu thêm cho người nhà, bạn bè cùng biết về chính sách này.

Tại huyện Quan Hóa - một trong những huyện miền núi chịu tác động của Quyết định 861/QĐ-TTg, ngày 4-6-2022 của Thủ tướng Chính phủ. Từ ngày 1-1-2022 có 7 xã vùng I là Phú Lệ, Phú Sơn, Phú Thanh, Nam Xuân, Phú Nghiêm, Phú Xuân, thị trấn Hồi Xuân tất cả các đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã không thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT được Nhà nước đóng thì đều phải mua thẻ. Trong khi đó, xuất phát là một huyện nghèo, thu nhập của người dân còn thấp và không ổn định; nhận thức của một bộ phận cán bộ xã và cả người dân chưa xác định đúng mức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Bởi vậy, thời gian qua, BHXH huyện Quan Hóa đã nỗ lực trong công tác tham mưu đối với cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm phát huy tối đa vai trò của cấp ủy, chính quyền, cũng như tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương nhằm thay đổi nhận thực của đại bộ phận lãnh đạo cấp xã, người dân về tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội.

“Sau đợt truyền thông nước rút, toàn huyện phát triển được 254 đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình. Kết quả này là nguồn động lực to lớn để trong thời gian tới, cơ quan BHXH huyện tiếp tục duy trì, phát huy và đa dạng các hình thức tuyên truyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa để Nhân dân và người lao động được tiếp cận và thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT”, Giám đốc BHXH huyện Quan Hóa Nguyễn Mậu Nhã chia sẻ.

Đưa công tác truyền thông đến với mọi tầng lớp Nhân dân

Xác định công tác truyền thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, hướng đến mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Bên cạnh nội dung phổ biến kiến thức pháp luật về BHXH, BHYT, cơ quan BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã đã tăng cường đẩy mạnh truyền thông về ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn, các quyền lợi của chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình...

Theo đó, BHXH tỉnh và BHXH các huyện đã chủ động phối hợp thường xuyên với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức dịch vụ thu... tổ chức truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương theo nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với từng nhóm người tham gia, như hội nghị tập huấn, tư vấn, tọa đàm, đối thoại trực tiếp, thăm hộ gia đình, ra quân, hội nghị khách hàng, tuyên truyền lưu động... cho hội viên, người lao động và người dân trong toàn tỉnh. Trong đó, hình thức truyền thông nhóm nhỏ, đối thoại trực tiếp được xem là hiệu quả nhất đối với công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, thông qua đó đã giúp người dân, người lao động hiểu rõ hơn, sâu hơn và được hướng dẫn cụ thể về thủ tục, quyền lợi được hưởng..., đồng thời BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã, thành phố cũng được lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của người dân, người lao động trong quá trình tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, kịp thời tư vấn, giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc, giúp người dân, người lao động hiểu rõ hơn về những quyền lợi, tính nhân văn, ưu việt mà chính sách BHXH, BHYT mang lại, từ đó đồng thuận và tự giác tham gia.

Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Tám cho biết, trong những năm qua công tác truyền thông của BHXH tỉnh đã được quan tâm chú trọng, có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về vị trí, ý nghĩa, vai trò của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, giúp Nhân dân hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia BHXH, BHYT. Qua đó, số người tham gia BHXH, BHYT tăng theo từng năm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân và người lao động. Tuy nhiên, để có thể thay đổi nhận thức của người dân một cách toàn diện từ nhận thức đến hành động thì công tác tuyên truyền cần tiếp tục được quan tâm, chú trọng hơn nữa và phải xác định đây là cả một quá trình lâu dài và liên tục. Do đó thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan trong việc truyền thông chính sách BHXH, BHYT, bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới nội dung truyền thông, tăng cường hơn nữa công tác truyền thông hướng về cơ sở, chia nhiều nhóm nhỏ đến tận hộ gia đình để tuyên truyền, vận động; đồng thời nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức chấp hành Luật BHXH, Luật BHYT, giúp lan tỏa chính sách BHXH, BHYT đến từng đơn vị sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân.

Hà Bắc