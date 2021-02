Đẩy mạnh thực hiện các dự án về cấp, quản lý căn cước công dân trên địa bàn tỉnh

Với mục đích xây dựng Cơ sở dữ liệu căn cước công dân thống nhất trên toàn quốc, thực hiện thu nhận và quản lý dữ liệu trên cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong khi thực hiện các thủ tục hành chính và góp phần phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, UBND tỉnh đã ban hành công văn về việc đẩy mạnh thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia (CSDLQG) về dân cư (DC) và Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, để tạo sự đồng thuận, thể hiện quyết tâm chính trị, tiếp tục huy động sự tham gia chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân trong tỉnh trong việc thực hiện Dự án CSDLQG về DC và Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD (viết tắt là 2 Dự án) đạt hiệu quả cao, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an đến ngày 1-7-2021 hoàn thành 2 Dự án trong toàn tỉnh; đồng thời tất cả công dân trong diện cấp nhưng chưa được cấp CCCD cư trú trên địa bàn toàn tỉnh sẽ được cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử (căn cứ vào kết quả điều tra cơ bản của Công an tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh có khoảng hơn 1,6 triệu công dân trong diện nhưng chưa được cấp thẻ CCCD đang cư trú trên địa bàn). Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Công an tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về CSDLQG về DC và cấp, quản lý CCCD; khắc phục thông tin dân cư còn thiếu hoặc sai lệch sau kiểm tra, phúc tra, đảm bảo 100% công dân cư trú trên địa bàn có thông tin đầy đủ, chính xác và thống nhất trong CSDLQG về DC để phục vụ việc cấp thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử và vận hành hệ thống CSDLQG về DC (xong trước ngày 10-2-2021); Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiếp nhận, triển khai, lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm, tích hợp hệ thống của 2 Dự án tại Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố và Công an các xã, phường, thị trấn; cử cán bộ tiếp nhận, kiểm tra, giám sát các trang thiết bị; đào tạo tập huấn, chuyển giao công nghệ, sử dụng hệ thống; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu, biểu mẫu, các trang thiết bị, bố trí đủ nguồn nhân lực phục vụ vận hành CSDLQG về DC và cấp, quản lý thẻ CCCD có gắn chíp điện tử tại trụ sở cơ quan và tổ chức cấp lưu động tại các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... trên địa bàn. Phát huy tối đa các lợi thế có sẵn về con người, kinh nghiệm, hạ tầng, thiết bị, hệ thống tàng thư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện ở từng bước tiếp nhận hồ sơ nhằm đảm bảo tiến độ đề ra; Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức cấp thẻ CCCD lưu động cho số công dân trong diện cấp nhưng chưa được cấp CCCD, phấn đấu đến ngày 1-7-2021 hoàn thành CSDLQG về DC và tất cả công dân đủ điều kiện cấp CCCD chưa có mã số định danh cá nhân (chưa có CMND 12 số hoặc CCCD) đang cư trú trên địa bàn tỉnh được cấp CCCD gắn chíp điện tử.

Quá trình triển khai thực hiện công tác cấp, quản lý thẻ CCCD phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện; tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn của Bộ Công an về cấp, quản lý CCCD; Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Công an các cấp trong việc triển khai, thực hiện 2 Dự án. Kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo quá trình thực hiện 2 Dự án đạt chất lượng, hiệu quả; tổng hợp kết quả, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

BĐT