Đảm bảo an toàn, kịp thời cho hành khách

An toàn, an ninh và văn minh trong vận tải hành khách là vấn đề được hết sức quan tâm vào mỗi dịp lễ, tết. Dù được chỉ đạo và có biện pháp dự phòng nhưng những phát sinh, bất trắc năm nào cũng xảy ra với mức độ khác nhau.

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Tại Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không để xảy ra tình trạng người dân chậm về quê ăn tết do không có phương tiện vận chuyển cũng như để xảy ra tình trạng mất an toàn trong vận chuyển. Thủ tướng yêu cầu tăng cường điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân; kiểm tra việc thực hiện kê khai, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo quy định.

Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng, an toàn kỹ thuật phương tiện tham gia giao thông; có biện pháp ngăn chặn việc vận chuyển trái phép hàng cháy nổ, hàng nguy hiểm, các sản phẩm, gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc trên phương tiện vận tải. Thường xuyên kiểm tra, ngăn ngừa lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý, chở quá số người, tăng giá vé trái quy định...

Cũng liên quan đến lĩnh vực vận tải, Sở Giao thông - Vận tải Thanh Hóa đã có công văn chỉ đạo các đơn vị vận tải hành khách bằng xe ô tô tuyến cố định phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch trong dịp tết và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023. Theo đó, yêu cầu các đơn vị vận tải khách bằng xe ô tô phải lập kế hoạch bố trí phương tiện, kế hoạch tăng cường, bổ sung hoặc điều chuyển phương tiện nhằm phục vụ vận chuyển khách trên các tuyến đơn vị tham gia hoạt động, nghiêm cấm đơn vị vận tải bỏ lốt trên tuyến cố định để vận chuyển khách theo hợp đồng. Bố trí đủ lái xe, nhân viên phục vụ trên các tuyến vận tải, bảo đảm thời gian làm việc liên tục của lái xe không quá 4 giờ và tổng thời gian làm việc trong ngày không vượt quá 10 giờ.

Đáng nói, trong đó có những lỗi chủ quan của cơ quan quản lý, bến xe và sự cố tình của doanh nghiệp vận tải. Với yêu cầu đảm bảo an toàn và kịp thời cho hành khách, không để xảy ra tình trạng người dân chậm về quê ăn tết do không có phương tiện vận chuyển, cho thấy vấn đề này được Chính phủ và các địa phương hết sức quan tâm nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Doanh nghiệp vận tải và cơ quan quản lý phải tuyệt đối chấp hành, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khả năng để chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ, không vì bất cứ lý do gì dẫn đến việc chậm trễ, bỏ lốt, nhồi nhét khách, mất an toàn giao thông và y tế.

Để giữ nghiêm kỷ luật vận tải, đòi hỏi trách nhiệm vào cuộc cao nhất của cơ quan thanh tra giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự cũng như sự lên tiếng bảo vệ quyền lợi chính đáng của chính hành khách.

Thái Minh