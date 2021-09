Đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ ở các khu chung cư

Hiện nay, các khu chung cư trên địa bàn tỉnh là không gian sống được nhiều gia đình lựa chọn, đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ, có con nhỏ. Tuy nhiên, trước một số sự việc đáng tiếc xảy ra đối với trẻ nhỏ trong thời gian qua tại một số địa phương trong cả nước đã và đang nhắc đến việc xây dựng nhà chung cư đảm bảo theo quy chuẩn và trách nhiệm của gia đình đối với sự an toàn của trẻ nhỏ.

Khu vực lô gia được nhiều gia đình tại khu chung cư Đông Phát (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) lắp đặt song sắt nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Chắc hẳn, cho đến nay, nhiều người vẫn còn nhớ vụ bé gái hơn 2 tuổi bị rơi từ tầng 12A, chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) hồi tháng 2 năm 2021. Khi phát hiện có cháu bé treo lơ lửng ở tầng 12A, một số người dân ở tòa nhà đối diện đã sợ hãi, hô to. Rất may cho cháu bé khi được tài xế lái xe tải Nguyễn Ngọc Mạnh nhanh chóng trèo lên mái tôn của sảnh tòa nhà và đỡ cháu bé khi rơi xuống... Tuy nhiên, cháu bé chỉ là 1 trong số ít trường hợp may mắn được cứu kịp thời. Trong thời gian qua, đã có không ít sự việc đáng tiếc xảy ra đối với trẻ em từ các chung cư cao tầng, đây là hồi chuông cảnh báo nguy hiểm rình rập từ nhiều nguyên nhân khác nhau.

Chị N.T.T., khu chung cư Đông Phát (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại câu chuyện cách đây vài tháng trước, khi đứa con nhỏ của chị mới được 20 tháng tuổi, bé thường xuyên đi xe lắc ở khu vực hành lang chung cư. Vốn là chung cư sử dụng lối lên xuống bằng cầu thang bộ, không có bất cứ rào chắn nào, nên khi chị vừa rời mắt khỏi con, bé đã nhanh chóng lao xe lắc về phía cầu thang. Rất may mắn khi xe lao đến quá nửa dốc cầu thang thì một bên bánh xe vướng vào lan can cầu thang nên đã dừng lại. Bé chỉ xây xước nhẹ phần đầu và tay chân.

Cũng theo chị N.T.T., ở chung cư cũng có rất nhiều tiện lợi đối với gia đình có con nhỏ. Vì trong một không gian hạn chế, việc kiểm soát con cái cũng trở nên dễ dàng. Hơn nữa, không gian sống chủ yếu là các gia đình trẻ, lối sống cũng thoải mái và con cũng có nhiều bạn để chơi. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, không chỉ chị mà rất nhiều gia đình khác cũng rất lo lắng về các yếu tố đảm bảo an toàn cho trẻ. Trong khi các gia đình không thể tự ý lập rào chắn lối lên xuống chỉ để tránh việc trẻ nhỏ nô đùa khu vực hành lang.

Theo kiến trúc sư Lê Trọng Dũng, Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Tây Đô (phường Ba Đình, TP Thanh Hóa), để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ ở các khu chung cư, trước hết, việc xây dựng cần phải tuân thủ theo đúng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư. Trong đó, cần đặc biệt chú ý đến lan can cầu thang bộ và lan can lô gia (ban công), bắt buộc phải cao từ 1,4m trở lên, khoảng cách giữa các thanh lan can không được rộng quá 10cm, phía trên lan can lô gia phải có lưới căng an toàn.

Liên quan đến hiệu quả của lưới căng an toàn, kiến trúc sư Lê Trọng Dũng cũng lưu ý rằng, trước khi lắp đặt, các gia đình cần tính toán hợp lý đến một số yếu tố. Trong đó, vừa phải đảm bảo an toàn cho trẻ không bị rơi ngã, vừa đảm bảo việc thuận tiện cho công tác phòng cháy chữa cháy, để các lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận khi xảy ra sự cố.

Để tránh xảy ra tai nạn thương tích cho trẻ ở các khu chung cư nói riêng, các khu nhà cao tầng, trường học... gần đây nhất, ngày 19-5-2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BXD về ban hành QCVN 04:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư.

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng, vấn đề đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ tại các khu chung cư đang được rất nhiều người quan tâm. Đặc biệt là việc thực hiện các yếu tố kỹ thuật đảm bảo theo quy chuẩn. Đối với chung cư cấp 2 (dưới 25 tầng hoặc dưới 75m chiều cao...) do Sở Xây dựng quản lý được thực hiện nghiêm ngặt khâu thiết kế và nghiệm thu, đảm bảo xây dựng nhà chung cư theo đúng quy chuẩn đã được Bộ Xây dựng ban hành. Cũng có trường hợp trong quá trình thẩm định hồ sơ thấy sai sót hoặc quá trình nghiệm thu chưa đạt yêu cầu hoặc sơ suất, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan đã yêu cầu chủ đầu tư khắc phục ngay. Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng theo quy chuẩn, đặc biệt là các yếu tố về kết cấu đảm bảo an toàn tại các khu chung cư trên địa bàn tỉnh.

Nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em, ngăn chặn những tai nạn thương tích đáng tiếc xảy ra, ngay sau khi sự việc bé gái hơn 2 tuổi rơi xuống từ tầng 12A, chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), Ủy ban Quốc gia về trẻ em đã có Công văn số 533/UBQGVTE-VP (ngày 1-3-2021) về việc tăng cường các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

Trong đó, nội dung công văn nêu rõ, cần thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng, ngừa tai nạn thương tích cho trẻ em, phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã ở các khu chung cư, nhà cao tầng.

Đồng thời, rà soát các quy định và việc thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho trẻ em tại gia đình, cộng đồng, trường học và các công trình xây dựng, khu chung cư, nhà cao tầng. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em. Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định đối với các vụ việc khiến trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích...

Có thể nói, cùng với sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương và các bên liên quan, trách nhiệm trước hết thuộc về mỗi gia đình, về ý thức và sự chủ động của chủ sử dụng tại mỗi căn hộ chung cư, nhất là các gia đình có trẻ nhỏ. Do đó, bên cạnh các giải pháp mang tính kỹ thuật, để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra, các gia đình hiện đang sinh sống tại các khu chung cư cần hạn chế kê bàn, ghế, tủ... hay những vật dụng mà trẻ em có thể leo trèo được tại các khu vực cửa sổ, lô gia. Đối với chung cư sử dụng hệ thống thang máy, cha mẹ cần giám sát chặt chẽ, không để trẻ tự ý ra vào thang máy một mình để tránh các trường hợp trẻ nhỏ bị kẹt tay, vấp ngã hoặc gặp các sự cố nguy hiểm khác như hư hỏng thang máy, tai nạn... Mặt khác, cần tăng cường các hoạt động giáo dục, trò chuyện để cảnh báo cho trẻ những nguy hiểm có thể xảy ra xung quanh và các kỹ năng tự bảo vệ, xử lý tình huống khi xảy ra sự cố để đảm bảo an toàn cho trẻ ở mức cao nhất.

Bài và ảnh: Hoài Anh