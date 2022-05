Đảm bảo an toàn cho người lao động

Qua khảo sát của cơ quan quản lý lao động và tổ chức công đoàn, hiện nay vẫn còn một bộ phận không nhỏ người sử dụng lao động chưa nhận thức và quan tâm, đầu tư đúng mức cho an toàn lao động; không ít người lao động chưa được đào tạo nghề, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động, kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn...

Những tai nạn lao động và con số bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi tai nạn lao động trong những năm qua luôn ám ảnh chúng ta. Tuy nhiên vì những lý do khác nhau nên không phải lúc nào chủ doanh nghiệp cũng đảm bảo được điều kiện an toàn để công nhân yên tâm sản xuất. Sự đầu tư trang thiết bị bảo hộ lao động ở một số doanh nghiệp mang tính đối phó, nửa vời chưa giúp nhiều cho việc cải thiện điều kiện lao động. Qua thanh tra điều kiện an toàn lao động tại doanh nghiệp, cơ quan thanh tra lao động phát hiện vẫn còn nhiều sai phạm, những “lỗ hổng” trong công tác đảm bảo an toàn sản xuất.

Tại lễ phát động Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2022, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã nhấn mạnh: “Chúng ta lo tập trung phát triển kinh tế nhưng không được quên việc bảo đảm cho mọi người được làm việc trong những điều kiện an toàn, vệ sinh lao động, được chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần. Đây cũng chính là một chuẩn mực chung trong phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”.

Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định một trong các quyền cơ bản của người lao động là được làm việc đảm bảo an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc. Vì vậy, bất luận thế nào chủ doanh nghiệp cũng không được chủ quan với sự an toàn, an nguy đến tính mạng của người lao động. Người sử dụng lao động phải luôn nhớ rằng, công nhân, lao động là tài sản số một của doanh nghiệp, quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp, để có sự chăm lo đúng mức trong đó bao gồm cả việc đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh lao động cho công nhân, để dần loại bỏ nguy cơ mất an toàn lao động ra khỏi các cơ sở sản xuất.

Tuệ Minh