Đảm bảo an toàn các công trình thủy điện trong mùa mưa lũ trên địa bàn huyện Thường Xuân

Trên địa bàn huyện Thường Xuân hiện có 4 nhà máy thủy điện đang vận hành, gồm Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt, Xuân Minh, Bái Thượng, Dốc Cáy. Hằng năm, các công trình thủy điện đóng góp hàng trăm triệu kW/h điện vào nguồn điện lưới quốc gia, cung cấp nước tưới và sinh hoạt cho vùng hạ du.

Nhà máy Thủy điện Xuân Minh.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm an toàn cung cấp điện, an toàn đập, hồ chứa, công trình thủy điện, ngay từ đầu năm 2021 chủ đầu tư các nhà máy thủy điện đã tiến hành rà soát, đánh giá, cập nhật, sửa đổi, bổ sung phương án phòng, chống lũ lụt, quy chế phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan, cơ chế phối hợp vận hành, điều tiết xả lũ các hồ chứa trên cùng lưu vực sát với thực tế; rà soát, kiểm tra các hạng mục công trình của nhà máy.

Cùng với đó tiến hành rà soát phương án thông tin, liên lạc, bảo đảm thông suốt trong mọi tình huống; tuân thủ thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa và liên hồ chứa bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, công trình, đập, hồ chứa và vùng hạ du; xây dựng các tình huống có thể xảy ra và biện pháp xử lý; chuẩn bị thực hiện tốt theo phương châm “4 tại chỗ”; thực hiện nghiêm quy trình vận, xả lũ an toàn; tổ chức diễn tập phòng, chống lụt bão.

Ban quản lý các nhà máy thủy điện cũng chủ động phối hợp với địa phương xây dựng các quy định về cách thông báo và ứng xử với từng trường hợp cụ thể, thiết lập hệ thống cảnh báo xả lũ tại công trình; phối hợp trạm khí tượng thủy văn tại Hồ chứa nước Cửa Đạt, Ban Quản lý công trình Hồ chứa nước Cửa Đạt thu thập đầy đủ các số liệu để phối hợp trong quá trình quản lý, khai thác và điều hành cũng như xử lý các tình huống có thể xảy ra…

Khắc Công