Đa dạng các mô hình, hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em

Xác định công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em là một nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động, mô hình mang lại hiệu quả tích cực. Các hoạt động, mô hình đã nâng cao nhận thức và hành động của gia đình và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đảm bảo các quyền của trẻ em.

Huyện đoàn Quảng Xương tổ chức dạy bơi cho trẻ em.

Nhằm xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em và phụ nữ, từ năm 2019, hội LHPN đã triển khai mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Mô hình thành lập các câu lạc bộ và triển khai các hoạt động để nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Đặc biệt, mô hình huy động sự tham gia của nam giới trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại địa phương. Để mô hình hoạt động hiệu quả, Hội LHPN tỉnh đã thành lập ban điều hành mô hình; cấp hòm thư góp ý cho các mô hình điểm của tỉnh để dễ dàng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của thành viên cũng như tố giác lên án các hành vi gây mất an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Hòm thư góp ý được đặt tại nhà văn hóa thôn/bản, được mở định kỳ 1 tuần/lần. Tại các mô hình đã tổng hợp được hàng trăm nội dung góp ý về các vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, bạo lực gia đình... Nhờ đó, ban điều hành đã phối hợp giải quyết, tư vấn, hòa giải và ngăn chặn, xử lý kịp thời nhiều vụ bạo lực gia đình, mâu thuẫn trong gia đình và cộng đồng. Thông qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi, bảo đảm an toàn cho các đối tượng yếu thế là phụ nữ và trẻ em.

Với các hoạt động thiết thực mô hình đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Từ 10 đơn vị làm điểm, đến nay mô hình đã được nhân rộng tại 27/27 huyện, thị, thành phố với 583 mô hình. Các mô hình đã đem lại hiệu quả tích cực, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của hội viên, phụ nữ và cộng đồng, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và ngăn ngừa bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, tạo môi trường an toàn lành mạnh để trẻ phát triển. Điển hình như tại huyện Lang Chánh sau hơn 2 năm triển khai, mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” với các câu lạc bộ trẻ em, câu lạc bộ gia đình toàn mỹ, câu lạc bộ dinh dưỡng đã trở thành sân chơi lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn; nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là nam giới về chăm sóc, bảo vệ trẻ em và phụ nữ. Nổi bật trong đó là hoạt động của câu lạc bộ trẻ em. Mỗi câu lạc bộ thu hút 30 - 35 trẻ, sinh hoạt 2 lần/tháng. Tại các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, trẻ em được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; vẽ tranh, kể chuyện, các trò chơi. Từ đó, trẻ em được tiếp cận với các thông tin, quyền và nghĩa vụ của trẻ em, kỹ năng bảo vệ bản thân trước những tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích.

Thực hiện công tác, chăm sóc bảo vệ trẻ, Tỉnh đoàn đã phát động nhiều hoạt động, nổi bật trong đó là thành lập và duy trì hoạt động các câu lạc bộ quyền trẻ em. Đến nay, 27/27 huyện, thị, thành đoàn đã thành lập câu lạc bộ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên nòng cốt tham gia. Các câu lạc bộ thực sự trở thành sân chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em; tạo điều kiện cho trẻ được thể hiện bản thân. Điển hình như tại huyện Quảng Xương, câu lạc bộ quyền trẻ em thành lập từ năm 2018 có 25 thành viên là các bí thư, phó bí thư chi đoàn, đoàn viên thanh niên nòng cốt tham gia. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ 1 lần/tháng theo từng chủ đề. Tại mỗi buổi sinh hoạt, các thành viên trong câu lạc bộ sẽ được tìm hiểu, nâng cao kiến thức về quyền trẻ em, Luật Trẻ em; các chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; công tác chăm sóc trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đồng thời, phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích và phòng, chống bạo lực, xâm hại và tai nạn, thương tích trẻ em trong mùa hè. Từ năm 2019 đến nay, câu lạc bộ đã tổ chức 12 buổi tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS; 2 buổi an toàn khi sử dụng mạng xã hội; 7 buổi tuyên truyền phòng tránh xâm hại, bình đẳng giới, bạo lực học đường; 10 buổi hướng dẫn kỹ năng sống; 5 buổi tuyên truyền hướng dẫn giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường... Đồng thời, câu lạc bộ quyền trẻ em đã tổ chức xây dựng 62 điểm vui chơi cho trẻ em tại nhà văn hóa các thôn, khu phố.

Ngoài 2 mô hình này, trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều mô hình, hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Cụ thể như các hoạt động ngoại khóa, trang bị kỹ năng sống, phòng tránh tai nạn thương tích do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức; câu lạc bộ quyền trẻ em do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai; câu lạc bộ cha mẹ nuôi dạy con tốt, mẹ đỡ đầu của hội LHPN; các hoạt động mổ tim; phòng ngừa, hỗ trợ trẻ em bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn dựa vào cộng đồng; phòng ngừa, giáo dục trẻ em vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng; tâm lý trị liệu cho trẻ tự kỷ, trẻ rối nhiễu tâm trí... Thông qua các mô hình, hoạt động, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân về quyền trẻ em cũng như công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ được nâng cao. Nhờ đó, 100% trẻ dưới 6 tuổi được khám bệnh miễn phí tại các cơ sở y tế công lập; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi phổ cập giáo dục mầm non đạt 100%; 99,5% trẻ hoàn thành chương trình tiểu học; 96% trẻ hoàn thành chương trình cấp THCS; 100% trẻ bị xâm hại được can thiệp, hỗ trợ kịp thời; 93% trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp...

Toàn tỉnh hiện có hơn 930.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có hơn 40.000 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Việc đa dạng hóa các mô hình, hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em mà các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai giúp trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, được sống trong môi trường lành mạnh. Từ đó, các em phát triển toàn diện hơn cả về thể chất lẫn tinh thần, trở thành những công dân có ích trong xã hội.

Bài và ảnh: Quỳnh Chi