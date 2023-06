Công ty Điện lực Thanh Hóa khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, từ ngày 23 đến đêm 24-9, khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200-350 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Nguy cơ mưa lớn đi kèm với lốc, sét, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất không chỉ gây ngập úng, ách tắc giao thông, ảnh hưởng bất lợi tới sinh hoạt và sức khỏe của người dân mà còn gây mất an toàn hệ thống lưới điện.