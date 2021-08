Công ty CP Giải trí Nghe nhìn toàn cầu tuyển dụng đặc cách học sinh nghèo vượt khó

Ngày 22-8, lãnh đạo Công ty CP Giải trí Nghe nhìn toàn cầu, thuộc Tập đoàn đầu tư Tài chính TF Group, đã trao quyết định tuyển dụng đặc cách của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Giải trí Nghe nhìn toàn cầu đối với em Phạm Thị Thuận ở làng Nhỏi, xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc.

Theo đó, em Phạm Thị Thuận được Công ty CP Giải trí Nghe nhìn toàn cầu tài trợ toàn bộ học phí trong thời gian theo học chương trình đại học tại trường Đại học Hồng Đức; được xét tuyển đặc cách trong trường hợp đặc biệt là học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha mẹ có ý thức kỷ luật và thành tích học tập cao. Được bổ nhiệm vào vị trí đúng với chuyên ngành đã theo học và đi làm ngay sau khi kết thúc khóa học đại học, làm việc tại cụm công nghiệp Song Lộc 1, xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc.

Gia cảnh em Thuận hết sức khó khăn: bố bị tàn tật, chân tay co quắp và mẹ thường xuyên đau ốm, làm không đủ lo cho bữa ăn cả nhà. Biết hoàn cảnh nghèo khó của gia đình nên từ năm 6 tuổi, Thuận đã xin đi chăn bò thuê để đổi lấy những bữa ăn qua ngày. 12 năm đến trường bằng những bữa no, bữa đói thế nhưng Thuận vẫn không ngừng cố gắng học tập, năm nào em cũng là học sinh tiên tiến, học sinh giỏi của trường. Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Thuận đạt 27 điểm khối C; Ngữ Văn 8,5 điểm; Lịch sử 8,5 điểm và Giáo dục công dân 10 điểm (tính cả điểm cộng vùng và dân tộc em đạt 29,75 điểm).

Xúc động trước những tình cảm của nhà hảo tâm dành cho mình, Thuận nghẹn ngào chia sẻ: Nhờ có sự chung tay giúp đỡ của thầy cô giáo, nhà hảo tâm, em lại tiếp tục được đến trường. Em xin cảm ơn lãnh đạo Công ty CP Giải trí Nghe nhìn toàn cầu tuyển dụng đặc cách và tài trợ toàn bộ học phí để em có điều kiện thực hiện ước mơ của mình. Đây là nguồn động lực lớn lao để em nỗ lực phấn đấu hết mình trong tương lai, trở thành người có ích cho cộng đồng và xã hội.

Thanh Huê