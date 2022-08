Công nhận liệt sỹ đối với 3 chiến sỹ công an hy sinh khi chữa cháy

Căn cứ theo Luật Tổ chức Chính phủ, Pháp lệnh ưu đãi người có công và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký quyết định cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 3 liệt sỹ thuộc Bộ Công an đã hy sinh ngày 1/8 trong khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Ba liệt sỹ được cấp bằng “Tổ quốc ghi công” gồm: Liệt sỹ Đặng Anh Quân, Thượng tá Công an nhân dân, Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, Công an Thành phố Hà Nội; Liệt sỹ Đỗ Đức Việt, Thượng uý Công an nhân dân, cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, Công an Thành phố Hà Nội và liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc, hạ sỹ công nhân nhân dân, chiến sỹ nghĩa vụ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, Công an Thành phố Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thi hành quyết định cấp bằng “ Tổ quốc ghi công .”

Cũng trong ngày hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 863/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho ba liệt sỹ trên vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, chiều 1/8, tại quán karaoke trên địa bàn phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) xảy ra vụ cháy. Nhận được tin báo, Công an quận Cầu Giấy đã huy động lực lượng phòng cháy, chữa cháy đến dập lửa. Trong quá trình chữa cháy, cứu nạn đã có 3 cán bộ, chiến sỹ hy sinh./.

