Công đoàn Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng công nhân năm 2022

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, Công đoàn Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân - lao động. Đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua, hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực với người lao động.

Tôn vinh NLĐ tiêu biểu ngành Điện năm 2022.

Chương trình “Cảm ơn người lao động”

Tháng Công nhân năm 2022 Công đoàn Công ty đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 21 đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ốm đau bệnh tật. Triển khai các hoạt động kết nối, lấy ý kiến của toàn thể CNLĐ về các nội dung liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ, chuẩn bị nội dung cho Kế hoạch tổ chức đối thoại năm 2022 giữa người sử dụng LĐ và NLĐ cấp Tổng Công ty, phối hợp chuyên môn rà soát các điều kiện làm việc của người lao động.

Tôn vinh, biểu dương đối với 1 NLĐ tiêu biểu cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam và 6 NLĐ tiêu biểu cấp Tổng Công ty năm 2022. Qua đó, phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm của CNLĐ đối với ngành Điện nói chung và đơn vị nói riêng. Trong tháng 5-2022, Công đoàn Công ty vinh dự được Công đoàn EVN ghi nhận và tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Tháng công nhân giai đoạn 2012-2021.

Giải bóng đá Công đoàn bộ phận Phân xưởng Vận hành mở rộng.

Giao lưu bóng chuyền giữa các tổ chức Công đoàn.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động; đồng thời chăm lo và nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, cụ thể: Tổ chức Chương trình giao lưu bóng chuyền và giải bóng đá mở rộng đã thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động của 10 đơn vị tham gia thi đấu và cổ vũ với khí thế sôi nổi hào hứng, nhiệt tình, trên tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi lẫn nhau. Thông qua hoạt động này, giúp nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần của các đoàn viên công đoàn, NLĐ và thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các đơn vị, tạo không khí thi đua sôi nổi, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo CNLĐ trong đơn vị.

Nhiều hoạt động thiết thực

Song song đó, Công đoàn Công ty chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua, phối hợp chuyên môn thực hiện tốt “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày” do Tổng Liên đoàn LĐVN phát động, theo đó cập nhật đầy đủ 28 sáng kiến của đoàn viên, người lao động trong Công ty đã được Hội đồng sáng kiến Tổng Công ty công nhận năm 2021 để đăng ký tham gia Chương trình tại website Công đoàn Việt Nam; tham dự Hội thi cán bộ an toàn, ATVSV giỏi do Tổng Công ty tổ chức và đã xuất sắc đạt giải nhất của Hội thi.

Công ty NĐNS đoạt giải Nhất trong Hội thi CBAT, ATVSV giỏi cấp Tổng Công ty năm 2022.

Bên cạnh đó, hưởng ứng chương trình “10 nghìn sáng kiến của Tập đoàn theo chương trình 1 triệu sáng kiến” của Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức, Công đoàn Công ty kêu gọi cán bộ, đoàn viên, người lao động phấn đấu có 25 sáng kiến tham gia chương trình.

Các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022 của Công đoàn Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với toàn thể công nhân lao động trong toàn đơn vị. Đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần, trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam trong thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là góp phần vào công cuộc phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19.

