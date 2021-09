Công an xã Hoằng Thịnh trao trả tài sản cho người bị mất

Ngày 20-9, Công an xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa đã bàn giao 8 chỉ vàng và 8,5 triệu đồng cho bà Lê Thị Sửu, sinh năm 1950, trú tại thôn Bắc Đoan Vỹ, xã Hoằng Thịnh.

Trước đó, ngày 17-9 anh Lê Trọng Chung, sinh năm 1980 và anh Lê Đăng Dương, sinh năm 1975 đều cư trú tại xã Hoằng Thịnh, Hoằng Hóa đã đến trụ sở Công an xã Hoằng Thịnh giao nộp đồ vật, tài sản gồm: 8,5 triệu đồng tiền mặt, 3 chiếc nhẫn vàng, 1 đôi hoa tai vàng, 1 dây chuyền vàng (tổng khoảng 8 chỉ vàng).

Theo trình báo của anh Lê Trọng Chung và anh Lê Đăng Dương, sáng 13-9-2021 trong khi đến nhà anh Lê Xuân Dũng, sinh năm 1981, trú tại thôn Bắc Đoan Vỹ, Hoằng Thịnh để cắt tỉa cây cảnh, anh Lê Trọng Chung thấy anh Dũng đem vứt chiếc case máy tính, không sử dụng nữa nên đã xin anh Dũng để mang về cho anh Lê Đăng Dương bán sắt vụn. Khi anh Dương tháo chiếc case máy tính ra thì phát hiện trong đó có các đồ vật, tài sản nói trên.

Sau khi tiếp nhận số tài sản do anh Chung và anh Dương giao nộp, Công an xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa đã nhanh chóng tiến hành xác minh số tài sản trên là của bà Lê Thị Sửu, sinh năm 1950, trú tại thôn Bắc Đoan Vỹ, Hoằng Thịnh, Hoằng Hóa (bà Sửu là mẹ ruột của anh Lê Xuân Dũng). Số tiền, vàng mà anh Chung và anh Dũng tìm thấy trong chiếc case máy tính là tài sản mà bà Sửu đã dành dụm, tiết kiệm nhiều năm và cất trong chiếc case máy tính cũ. Công an xã đã phối hợp với chính quyền xã Hoằng Thịnh tiến hành trao trả đồ vật, tài sản cho người bị mất.

Minh Phương