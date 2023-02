Công an Thanh Hóa tọa đàm kỷ niệm 68 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam và tập huấn công tác y tế

Sáng 23-2, Công an tỉnh Thanh Hoá và Cục Y tế - Bộ Công an đã phối hợp tổ chức tọa đàm kỷ niệm 68 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27-2) và tổ chức tập huấn “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị một số bệnh lý không lây nhiễm thường gặp” cho 60 cán bộ, chiến sĩ làm công tác y tế của các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và bệnh xá các Trại giam của Bộ Công an đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh lớp tập huấn. (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang lực lượng y tế nói chung, y tế CAND nói riêng; đặc biệt là những lời căn dặn của Bác Hồ trong thư gửi các cán bộ y tế cách đây 68 năm.

Tự hào và khắc ghi những lời Bác dạy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các thế hệ CBCS làm công tác y tế Công an Thanh Hoá cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực phục vụ người bệnh, có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho CBCS và Nhân dân trên địa bàn.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho CBCS và Nhân dân ngày càng tốt hơn, nhân dịp này Bệnh viện Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Y tế - Bộ Công an tổ chức lớp tập huấn về “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị một số bệnh lý không lây nhiễm thường gặp” cho đội ngũ cán bộ y tế của các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và bệnh xá các Trại giam của Bộ Công an đóng trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình tập huấn, cán bộ, chiến sĩ làm công tác y tế Công an Thanh Hoá đã được trao đổi, giải đáp những vướng mắc liên quan công tác khám, chữa bệnh. Đồng thời, được cập nhật những kiến thức mới nhất về công tác chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh nhân đối với một số bệnh không lây nhiễm thường gặp như: đái tháo đường, tăng huyết áp…

Thái Thanh