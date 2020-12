Công an Thanh Hóa cấp thí điểm thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh và Công an TP Thanh Hóa vừa ra quân cấp thí điểm thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho CBCS Công an các đơn vị Công an trong tỉnh.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc tổ chức thực hiện thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân (CCCD) bắt đầu từ ngày 21-12-2020 đối với Công an 7 tỉnh, thành phố đã được trang cấp thiết bị máy móc, trong đó có Công an Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH và Công an TP.Thanh Hóa đã tổ chức ra quân cấp thí điểm thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho CBCS Công an 3 đơn vị là Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH và Công an TP.Thanh Hoá.

Theo kế hoạch, đối tượng thu nhận hồ sơ cấp CCCD bắt đầu từ ngày 21-12-2020 do Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH và Công an TP.Thanh Hóa (là 2 đơn vị của Công an Thanh Hóa đã được cấp thiết bị thu nhận hồ sơ cấp CCCD) thực hiện gồm: CBCS trong lực lượng Công an Nhân dân; các đồng chí đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành; các đồng chí lão thành cách mạng.

Riêng đối với Công an các huyện, thị xã, thành phố chưa được cấp trang thiết bị máy móc thì từ khi nhận được thiết bị thu nhận hồ sơ do Bộ Công an trang cấp đến trước khi văn bản pháp luật quy định về mẫu thẻ CCCD gắn chíp điện tử có hiệu lực thi hành, việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD cũng ưu tiên thực hiện trước cho các trường hợp CBCS Công an cấp huyện, lãnh đạo các đơn vị UBND cấp huyện, cán bộ, công nhân, viên chức, các đồng chí lão thành cách mạng...

Sau khi văn bản quy phạm pháp luật quy định về mẫu thẻ CCCD gắn chíp điện tử có hiệu lực sẽ đồng loạt ra quân thu nhận hồ sơ và cấp CCCD cho công dân.

Văn Thiện