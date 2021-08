Công an huyện Vĩnh Lộc phát cơm miễn phí tại khu cách ly tập trung

Góp phần chia sẻ với chính quyền và hỗ trợ người trở về địa phương đang thực hiện cách ly tập trung, Đoàn Thanh niên và Hội phụ nữ Công an huyện Vĩnh Lộc đã nấu và phát 54 suất cơm miễn phí cho công dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch tại khu cách ly tập trung huyện Vĩnh Lộc.

Toàn bộ kinh phí nấu cơm đều do đoàn viên thanh niên và hội viên hội phụ nữ Công an huyện Vĩnh Lộc đóng góp trên tinh thần tự nguyện. Các suất cơm đều do chính tay các đồng chi đoàn viên, thanh niên và chị em phụ nữ chuẩn bị từ khâu chọn nguyên liệu, chế biến, đóng gói đều đảm bảo an toàn thực phẩm và đủ dinh dưỡng cần thiết để tăng sức đề kháng phòng, chống dịch, bệnh.

Cùng với đó, Đoàn Thanh niên và Hội phụ nữ Công an huyện Vĩnh Lộc cũng tự tay làm 500 mặt nạ chắn giọt bắn để trao tặng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và công dân trong khu cách ly tâp trung của huyện.

Ngoài hoạt động nấu cơm miễn phí, trong thời gian qua lực lượng Công an huyện Vĩnh Lộc đã có nhiều đóng góp quan trọng cùng với địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 như giữ vững an ninh - trật tự tại khu cách ly, tại địa bàn khu dân cư; tổ chức tuyên truyền lưu động về các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19; tích cực tham gia hoạt động từ thiện quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của huyện, ủng hộ đồng bào miền Nam.

Trịnh Thu