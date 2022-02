Công an huyện Bá Thước đẩy mạnh cải cách hành chính

Xác định cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác và là một trong những thước đo đánh giá chất lượng phục vụ Nhân dân, Công an huyện Bá Thước đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp CCTTHC, qua đó rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn huyện, góp phần giảm chi phí, thời gian đi lại cho người dân...

Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an huyện Bá Thước đã đến tận nhà người dân làm thủ tục cấp CCCD cho người cao tuổi.

Thượng tá Ngân Tiến Hiệp, Trưởng Công an huyện Bá Thước, cho biết: Với đặc điểm là huyện miền núi, địa bàn rộng, một số xã nằm cách xa trung tâm hành chính của huyện, do vậy, mỗi khi người dân cần làm các thủ tục xin cấp, đổi căn cước công dân (CCCD), làm hồ sơ đăng ký thường trú và các TTHC khác... thường phải di chuyển xa, đi lại nhiều lần, điều này gây tốn kém chi phí và thời gian của người dân. Trước tình hình thực tế của địa phương, Công an huyện đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp về CCTTHC đến các đội nghiệp vụ, trọng tâm là đội quản lý hành chính về trật tự xã hội. Phân công cán bộ, chiến sĩ thực hiện có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật về công tác CCTTHC trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh về an ninh trật tự.

Để các văn bản TTHC được thực hiện có hiệu quả, Đảng ủy Công an huyện luôn quan tâm, trực tiếp chỉ đạo kịp thời thông qua các buổi giao ban đơn vị, các cuộc họp, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ truy cập vào mạng nội bộ Công an tỉnh để khai thác các văn bản quy phạm pháp luật mới cập nhật. Cùng với đó, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ tham gia học tập nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả xử lý công việc, chủ động trong mọi tình huống, đặc biệt là việc giao tiếp, làm việc với Nhân dân; chú trọng nâng cao trình độ tin học để ứng dụng vào quản lý hệ thống, dữ liệu, quy trình giải quyết TTHC trên máy tính, từ đó tạo sự chuyển biến trong thực hiện CCTTHC và các công việc liên quan đến người dân.

Trung tá Trịnh Văn Khoa, Đội trưởng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cho biết thêm: Để đẩy mạnh công tác tiếp nhận và giải quyết các TTHC cho người dân, thời gian qua, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ công an huyện đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết TTHC liên quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện trên một số lĩnh vực về: quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; lĩnh vực cấp và quản lý CCCD; lĩnh vực đăng ký quản lý cư trú... Tại khu vực tiếp dân, Công an huyện đã niêm yết, công khai các TTHC, nội quy làm việc với hình ảnh sinh động, rõ ràng tạo sự gần gũi, thân thiện với Nhân dân khi đến làm việc, liên hệ công tác. Với những cách làm hiệu quả trong công tác CCTTHC, việc tiếp nhận, giải quyết TTHC được thực hiện nhanh gọn, đúng quy định, hồ sơ giải quyết đúng thời gian luôn đạt tỷ lệ cao và được Nhân dân ghi nhận.

Đặc biệt, trong thời gian hưởng ứng “chiến dịch” cấp 50 triệu thẻ CCCD gắn chíp điện tử của Bộ Công an, trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Đảng ủy Công an huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật để triển khai thực hiện, tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân. Công an huyện Bá Thước đã triển khai mở đợt cao điểm cấp CCCD gắn chíp điện tử trên địa bàn huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể tới các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn; đồng thời thành lập 3 tổ cấp CCCD lưu động tại địa bàn các xã, thị trấn và 1 tổ công tác cố định tại Công an huyện để kịp thời giải quyết thủ tục cấp CCCD cho người dân. Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đều làm việc với tinh thần “không quản ngại ngày đêm”, tiếp dân 24/24h trong ngày từ thứ hai đến chủ nhật, kể cả ngày nghỉ, lễ. Xuống địa bàn, đến từng nhà, nhất là các trường hợp người khuyết tật, neo đơn, già yếu, bệnh tật để làm CCCD cho người dân; chủ động phối hợp với Bưu điện huyện trong việc trả CCCD tại nhà, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân. Đến hết ngày 15-2-2022, Công an huyện đã cấp được 73.455 CCCD gắn chíp điện tử cho công dân, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Ngoài ra, để tạo điều kiện các TTHC được giải quyết nhanh chóng, giảm chi phí, thời gian cho người dân, Công an huyện Bá Thước cũng phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng VNEID trong lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp CCCD cấp độ 3, cấp độ 4, bảo đảm hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện các TTHC.

Với những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, Công an huyện Bá Thước đã tạo bước đột phá trong công tác CCTTHC, tạo môi trường văn minh, thuận lợi và sự hài lòng của Nhân dân trên địa bàn huyện, từ đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ công an trong lòng Nhân dân.

Bài và ảnh: Tiến Đông