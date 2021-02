Chung tay phòng, chống dịch COVID-19

Chùa Khánh Quang tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân đến chiêm bái Phật thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh ta đã tích cực tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, tại các địa điểm công cộng, khu vui chơi, mua sắm tập trung đông người vẫn còn không ít người dân lơ là, chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Chiều mùng 5 tết, chúng tôi đến chùa Thanh Hà ở phường Trường Thi (TP Thanh Hóa), một số bạn trẻ vừa đi vừa cười đùa bước vào cổng chùa thì bị người gác cổng chặn lại đưa cho mỗi người một cái khẩu trang, nhắc các bạn đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách, trật tự rồi mới được vào chùa. Theo quan sát của chúng tôi, không chỉ các bạn trẻ bị người gác cổng chặn lại nhắc nhở các biện pháp phòng, chống dịch mà bất cứ người dân nào bước vào chùa cũng đều được người gác cổng nhắc nhở sát khuẩn tay trước khi vào chùa. Sau khi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, tôi đứng từ xa chiêm bái phật rồi dừng lại ở giảng đường nghe Thượng tọa Thích Tâm Đức, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền, nhắc nhở các phật tử ngồi giãn cách, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước khi tụng kinh niệm Phật. Thượng tọa Thích Tâm Đức nhấn mạnh “Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND TP Thanh Hóa vừa có công điện khẩn về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Đối với các đền, chùa, cơ sở tôn giáo... yêu cầu thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Đối với việc tổ chức làm lễ đầu năm và các nghi thức tôn giáo, chỉ thực hiện nội bộ, phạm vi hẹp, không quá 30 người; không được tập trung đông các tín đồ, phật tử trong quá trình làm lễ (tín đồ, phật tử chỉ gửi sớ để các đền, chùa làm lễ). Mọi nghi thức cúng lễ cầu an, tuyên sớ cầu an năm 2021 sẽ do các thầy thực hiện đầy đủ. Quý phật tử và bà con Nhân dân đến chùa làm lễ phật, lễ tổ, lễ mẫu rồi nhận lộc ra về “Tâm xuất Phật chứng”. Kính mong quý phật tử, bà con Nhân dân hoan hỉ và hợp tác để sớm đẩy lùi dịch bệnh”. Nghe xong Thượng tọa Thích Tâm Đức tuyên truyền, nhắc nhở việc giữ khoảng cách trong buổi niệm phật, các phật tử tự giác sắp xếp lại chỗ ngồi theo đúng quy định. Phật tử Lê Thị Phòng, ở phường Trường Thi chia sẻ: Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên người dân đi lễ chùa thưa vắng hẳn so với các năm trước đây. Đầu xuân mới những năm trước, bà và các phật tử khác thường xuyên có mặt ở chùa để phục vụ các khóa lễ. Nhưng 2 năm nay, thực hiện nghiêm hướng dẫn của nhà chùa, bà và các phật tử ở nhà tụng kinh, niệm Phật. Nếu có việc đến chùa thì đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào chùa và sau khi ra về, không ở lại chùa lâu.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh không chỉ riêng chùa Thanh Hà mà ở hầu hết các đền, chùa trên địa bàn tỉnh đều thực hiện nghiêm công tác tuyên truyền, hướng dẫn các phật tử và Nhân dân thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh. Tại chùa Bèo, xã Vĩnh Long (Vĩnh Lộc) - ngôi chùa cổ linh thiêng nằm ở ven chân núi của làng Bèo, sư Trụ trì Thích Nữ Thiện Định chia sẻ: “Năm 2020, dịch bệnh COVID-19 bùng phát, chùa Bèo đã thực hiện nghiêm túc việc đóng cửa chùa, giãn cách xã hội theo đúng chỉ đạo của các cấp, các ngành. Trong mùa lễ hội đầu Xuân Tân Sửu này, nhà chùa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và hướng dẫn của các cơ quan, cấp có thẩm quyền. Bố trí các địa điểm, chuẩn bị khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn để phục vụ người dân và du khách. Không tổ chức những khóa lễ đông người, tuyên truyền cho người dân không nên lưu lại quá lâu tại mỗi khu vực, giữ khoảng cách an toàn khi hành lễ... để bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch”.

Tại chùa Khánh Quang, phường Quang Trung (thị xã Bỉm Sơn), ngay trước cổng chùa, ngoài nước sát khuẩn, khẩu trang thì còn trưng bày hình chú tiểu đeo khẩu trang chắp tay niệm phật, bên cạnh đó là tấm biển tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng, chống dịch COVID-19. Thấy chúng tôi tỏ vẻ đặc biệt chú ý đến hình chú tiểu đeo khẩu trang, Đại đức Thích Tâm Chính, Ủy viên Hội đồng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban - Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Trụ trì chùa Khánh Quang cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt là biến chủng mới đã lan rộng trên toàn cầu và xuất hiện ở một số tỉnh, thành phố ở nước ta, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 5-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 21/CV-HĐTS ngày 28-1-2021 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Công văn 2181/UBND-VX của UBND tỉnh ngày 19-2-2021 về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh cũng như các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị toàn thể tăng ni, phật tử các chùa trong tỉnh thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế), cầu nguyện quốc thái dân an, dịch bệnh sớm tiêu trừ, đem lại bình yên may mắn cho mọi người, mọi nhà, cho toàn xã hội. Các chùa trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện chia nhỏ các khóa lễ cầu an, không tập trung đông người. Không tổ chức đông các tín đồ hành hương tới nhiều địa phương, nhất là các địa phương nằm trong vùng dịch. Các khóa lễ cầu an phải bảo đảm trang nghiêm, tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan, không đốt vàng mã, tránh những nội dung nghi lễ không đúng chính pháp của Phật giáo. Thực hiện khai báo y tế, tự cách ly và theo dõi sức khỏe nếu đi qua vùng dịch...

Đối với chùa Khánh Quang, ngoài những nội dung trên, nhà chùa còn tuyên truyền cho bà con, phật tử biết ơn đến sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đã nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch để người dân được an lạc. Bà con phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch để bảo vệ cho bản thân, cho gia đình và cộng đồng. Nhà chùa tuyên truyền cho các phật tử, Nhân dân không nên tập trung quá đông người mà nhất tâm, hướng nguyện, gửi gắm lòng thành bằng những lá sớ đến chùa, các thầy sẽ thực hiện đầy đủ các nghi lễ để cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà yên vui, hạnh phúc...

Có thể nói, đi lễ đầu năm đã trở thành truyền thống của người dân Việt Nam trong mỗi dịp tết đến, xuân về. Người dân thường tìm đến các cơ sở thờ tự để cầu mong may mắn, bình an, mọi điều tốt lành trong một năm mới. Nhưng năm nay, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các đền, chùa trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời đã đồng hành cùng các cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh, góp phần cùng cả nước đầy lùi dịch bệnh COVID-19.

Ngân Hà