“Chợ nhân đạo” - phiên chợ ấm áp tình người

Mô hình “Chợ nhân đạo” được triển khai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ đầu năm 2020 đến nay đã mang đến cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhiều sự chia sẻ đầy ấm áp, ý nghĩa. Đây là một trong những hoạt động nổi bật nhất mà Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã và đang thực hiện, với những kết quả rất đáng mừng.

Phiên “Chợ nhân đạo” tổ chức tại xã Tượng Sơn (Nông Cống) ngày 30-10 vừa qua.

Những ngày cuối tháng 10 vừa qua, chúng tôi có mặt tại phiên “Chợ nhân đạo” được tổ chức tại xã Tượng Sơn (huyện Nông Cống). Đây thực sự là phiên chợ đặc biệt đối với 200 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có người khuyết tật, người già neo đơn, đau ốm, đối tượng lao động tự do bị mất thu nhập do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trên địa bàn các xã Tượng Sơn, Tượng Lĩnh, Công Liêm, Công Chính và Yên Mỹ. Bởi khi đến chợ, họ không phải đem theo tiền để mua hàng, thay vào đó là những tờ phiếu mua hàng với giá 0 đồng. Phiên chợ với những gian hàng “0 đồng” do các câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện, Hội Chữ thập đỏ và Huyện đoàn Nông Cống bố trí với các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, quần áo, đồ dùng gia đình... Tất cả đều được các đơn vị, tổ chức, CLB thiện nguyện vận động, quyên góp để đem tới “Chợ nhân đạo” tặng miễn phí cho bà con. Cho dù mỗi phiếu mua hàng chỉ có giá trị 300.000 đồng, nhưng bà con ai nấy đều vui mừng phấn khởi và đã chọn được những mặt hàng thiết yếu nhất cho gia đình. Đây thực sự là hoạt động rất ý nghĩa đối với hộ nghèo, đối tượng khó khăn đúng như chủ đề “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, “Dù bạn là ai, khi bạn cần - chúng tôi có mặt”.

Anh Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Nông Cống cho biết: Để nhân rộng mô hình “Chợ nhân đạo” tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, hiện nay, Hội Chữ thập đỏ huyện đang tích cực phối hợp với hội chữ thập đỏ các xã, thị trấn, kêu gọi, vận động các tổ chức, nhà tài trợ cùng đồng hành. Càng vận động được nhiều tổ chức, nhà hảo tâm tham gia thì phiên chợ sẽ càng đa dạng, phong phú các mặt hàng lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân được lựa chọn. Sau thành công của phiên “Chợ nhân đạo” tại xã Tượng Sơn, huyện sẽ tiếp tục triển khai thêm các phiên chợ tại các địa bàn khác.

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức được 8 phiên “Chợ nhân đạo” (hay còn gọi là phiên chợ 0 đồng), với gần 2.600 suất quà (tương đương với gần 2.600 phiếu mua hàng 0 đồng) có tổng giá trị gần 520 triệu đồng. Bên cạnh việc bố trí các gian hàng 0 đồng, mua bằng phiếu, nhiều địa phương, các tổ chức thiện nguyện đã vận động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tổ chức các gian hàng 0 đồng, người dân không cần phiếu cũng được mua hàng. Ngoài ra, các CLB thiện nguyện chữ thập đỏ cũng sáng tạo, tổ chức phiên “Chợ nhân đạo” tại các bệnh viện. Điển hình là phiên chợ được tổ chức tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa với 550 suất quà; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với 600 suất quà nhằm chia sẻ khó khăn với các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại đây. Hội chữ thập đỏ các huyện Quảng Xương, Vĩnh Lộc, Nông Cống, Cẩm Thủy, Thường Xuân cũng đã tổ chức thành công phiên “Chợ nhân đạo” tại địa phương mình trong năm 2020, tạo ra sự lan tỏa tích cực.

Bà Trịnh Thị Tiếp, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa cho biết: Thông qua mô hình “Chợ nhân đạo”, nhiều tổ chức, nhà hảo tâm đã sẻ chia bằng hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu. Với ý nghĩa nhân văn, nhân đạo của mô hình, trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự đồng hành của các đơn vị, nhà tài trợ để mở các phiên chợ nhân đạo sâu rộng trên toàn tỉnh. Qua đó, người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ những phiên chợ ấm áp tình người này.

Bài và ảnh: Mạnh Cường