Chi trả gần 320 triệu đồng bảo an tín dụng cho khách hàng tại huyện Cẩm Thủy

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Chi nhánh Thanh Hóa (ABIC Thanh Hóa) vừa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Cẩm Thủy (Agribank Cẩm Thủy) chi trả quyền lợi bảo hiểm “Bảo an tín dụng” cho khách hàng vay vốn không may gặp rủi ro.

ABIC Thanh Hóa chi trả bảo an tín dụng cho khách hàng tại xã Cẩm Tú (Cẩm Thủy).

Theo đó, ABIC Thanh Hóa chi trả gần 320 triệu đồng cho gia đình các các khách hàng: Bùi Viết Tặng ở xã Cẩm Lương, Phạm Văn Vấn ở xã Cẩm Bình, Lê Xuân Lượng ở xã Cẩm Thạch, Cao Văn Cường, Nguyễn Văn Châu ở xã Cẩm Tú. Đây là những khách hàng vay vốn tại Agribank Cẩm Thuỷ. Số tiền này bao gồm quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng, quyền lợi lãi vay và hỗ trợ mai táng phí.

Được biết, khi vay vốn các gia đình được tư vấn mua bảo hiểm Bảo an tín dụng kèm khoản vay nhằm nâng cao khả năng an toàn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh và tạo được sự yên tâm cho khách hàng do được bảo đảm nguồn tài chính để trả vốn và lãi vay khi gặp bất trắc, biến cố xảy ra.

Ngay sau khi nhận được thông tin khách hàng không may gặp rủi ro trong quá trình vay vốn, đại diện ABIC Thanh Hóa và Agribank Cẩm Thuỷ đã đến động viên, chia sẻ cùng gia đình. Đồng thời hướng dẫn gia đình hoàn thiện hồ sơ bảo hiểm Bảo an tín dụng và chi trả nhanh chóng, kịp thời.

Lương Khánh