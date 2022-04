Chi trả 152 triệu đồng bảo an tín dụng tại huyện Thọ Xuân

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Chi nhánh Thanh Hóa (ABIC Thanh Hóa) vừa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa (Agribank Thọ Xuân) chi trả quyền lợi bảo hiểm “Bảo an tín dụng” cho 2 gia đình khách hàng vay vốn không may gặp rủi ro.

Trong đợt này, ABIC Thanh Hóa chi trả 152 triệu đồng cho gia đình các ông: Nguyễn Văn Hồng, xã Xuân Hồng; gia đình ông Nguyễn Đức Dũng là khách hàng vay vốn tại Agribank Thọ Xuân. Số tiền này bao gồm quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng, quyền lợi lãi vay và hỗ trợ mai táng phí.

Bảo hiểm Bảo an tín dụng của ABIC đã trở thành sản phẩm tin cậy, quen thuộc đối với khách hàng vay vốn tại Agribank, qua đó tạo sự an tâm cho khách hàng khi vay vốn tại Agribank, đồng thời nâng cao an toàn vốn để phát triển trong sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và thực hiện tốt chương trình Agribank - ABIC chung tay xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Lương Khánh