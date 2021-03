(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16-3, Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) phối hợp với Phòng Hậu cần Công an tỉnh và Tiểu đoàn CSCĐ số 4, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ, Bộ Công an đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện trong lực lượng CSCĐ với chủ đề “Giọt hồng an ninh - vì hạnh phúc Nhân dân” lần thứ 1.

Cán bộ, chiến sỹ cảnh sát cơ động tổ chức hiến máu tình nguyện Sáng 16-3, Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) phối hợp với Phòng Hậu cần Công an tỉnh và Tiểu đoàn CSCĐ số 4, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ, Bộ Công an đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện trong lực lượng CSCĐ với chủ đề "Giọt hồng an ninh - vì hạnh phúc Nhân dân" lần thứ 1. Đây là chương trình nhằm góp phần bảo đảm nhu cầu máu trong điều trị và cấp cứu người bệnh, đặc biệt trong giai đoạn thiếu hụt lượng máu dự trữ sau Tết và dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Chương trình đã thu hút gần 400 cán bộ, chiến sĩ Phòng CSCĐ, Công an tỉnh và Tiểu đoàn CSCĐ số 4, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung bộ, Bộ Công an tham gia. Với ý nghĩa "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại" cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CSCĐ luôn hiểu được ý nghĩa nhân văn của giọt máu mà mình cho đi. Qua chương trình Ban Tổ chức đã tiếp nhận được 300 đơn vị máu. Quốc Hương

