BHXH tỉnh Thanh Hóa: Tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021

Đó là chỉ đạo của Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Tám, tại hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12-2021. Với nhiệm vụ trọng tâm là phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ, toàn ngành BHXH tỉnh Thanh Hóa “dồn sức” triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, nhất là duy trì và phát triển các nhóm đối tượng tham gia BHYT; đôn đốc thu, giảm nợ, không để phát sinh nợ đóng BHXH, BHYT.

BHXH tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12-2021.

Tính đến ngày 30-11-2021, toàn tỉnh có 3.294.829 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng 19.164 người so với tháng 10-2021 và tăng 34.597 người so với tháng 12-2020. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 391.893 người, đạt 104,61% kế hoạch giao, tăng 6.114 người so với tháng 10-2021 và tăng 36.236 người so với tháng 12-2020; số người tham gia BHXH tự nguyện là 74.632 người, đạt 84,73% kế hoạch giao, tăng 2.377 người so với tháng 10-2021 và tăng 15.204 người so với tháng 12-2020; số người tham gia BHTN là 365.863 người, đạt 105,09% kế hoạch giao, tăng 6.235 người so với tháng 10-2021 và tăng 36.628 người so với tháng 12-2020; số người tham gia BHYT là 3.220.197 người, đạt 98,73% kế hoạch giao, tăng 17.201 người so với tháng 10-2021 và tăng 19.393 người so với tháng 12-2020, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 87,1% dân số (chưa bao gồm người có thẻ BHYT ngoài địa bàn). Đặc biệt, có 10 đơn vị đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu về BHYT: BHXH tỉnh và BHXH các huyện Thọ Xuân, Quảng Xương, Yên Định, Như Thanh, Vĩnh Lộc, Triệu Sơn, Đông Sơn, Hà Trung, Nga Sơn; 2 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện là BHXH huyện Lang Chánh và Quan Hóa.

Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Tám nhấn mạnh, trong bối cảnh có nhiều khó khăn do dịch COVID-19, kết quả trên phần nào cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 của BHXH các huyện. Nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo, linh hoạt và đa dạng trong tuyên truyền, vận động, thu hút người tham BHXH tự nguyện. Ví như: Mô hình phối hợp giữa BHXH huyện Cẩm Thủy với Hội LHPN huyện; BHXH huyện Thạch Thành với hội nông dân; mô hình tổ dân vận khéo về công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại TP Sầm Sơn; mô hình tuyên truyền từng nhóm nhỏ của BHXH huyện Quan Hóa, Ngọc Lặc,... mô hình phụ nữ giúp nhau mua thẻ BHYT của huyện Thọ Xuân; mô hình tuyên truyền bằng tiếng dân tộc tại BHXH Thạch Thành, BHXH huyện Quan Sơn. Tuy nhiên, toàn tỉnh còn phải phấn đấu phát triển khoảng hơn 40.000 người tham gia BHYT thì mới hoàn thành chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn bởi chỉ còn hơn 20 ngày nữa để hoàn thành chỉ tiêu; trong khi tình hình dịch bệnh tại các đơn vị, địa phương vẫn còn diễn biến khó lường. Do vậy BHXH các huyện cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung cao độ để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng kịch bản thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh của từng địa phương.

Với nhiệm vụ trọng tâm là phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ, đặc biệt là tập trung phát triển người tham gia BHYT, hoàn thành chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao BHXH; Giám đốc BHXH tỉnh đề nghị các huyện tập trung rà soát, phân loại từng nhóm chưa tham gia, nhóm đối tượng đã giảm, để tổ chức tháng cao điểm tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với các nhóm đối tượng. Cụ thể, đối với nhóm cùng tham gia BHXH, BHYT, tiếp tục rà soát các doanh nghiệp theo dữ liệu thuế để đôn đốc, cập nhật dữ liệu, cấp thẻ kịp thời cho người lao động. Nhóm học sinh, sinh viên, rà soát số liệu từng trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn để xác định chính xác số học sinh chưa tham gia, từ đó phối hợp với ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm để vận động 100% học sinh tham gia. Nhóm hộ gia đình cận nghèo, căn cứ danh sách phê duyệt của các huyện để linh hoạt trong công tác thu. Nhóm người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, căn cứ dữ liệu giảm, xuất danh sách theo địa chỉ cụ thể, phối hợp với UBND phường, xã và các đại lý thu tổ chức hội nghị truyền thông hoặc tổ chức nhóm nhỏ đi đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động. Tiếp tục rà soát dữ liệu đã tham gia BHYT theo nhóm gia đình nhưng hiện tại đã giảm chưa tham gia lại, lập danh sách chuyển cho đại lý thu để tuyên truyền, vận động tiếp tục tham gia.

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương tiếp tục thông báo rộng rãi trên các cơ quan thông tấn báo chí về việc, cơ quan BHXH tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nhận hồ sơ của người lao động đến hết ngày 20-12-2021; đề nghị người lao động thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP nếu chưa nhận hỗ trợ, khẩn trương thực hiện kê khai thông tin theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg gửi về cơ quan BHXH nơi gần nhất thông qua các hình thức: Trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam và ứng dụng BHXH số (VssID).

Bài và ảnh: Nam Hà

(BHXH tỉnh Thanh Hóa)