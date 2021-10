Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa xây dựng bệnh viện an toàn

Để hạn chế tối đa nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào bệnh viện, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện Bộ tiêu chí “Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các bệnh viêm đường hô hấp cấp” (bệnh viện an toàn).

Người dân đến khám được nhân viên y tế thực hiện đo thân nhiệt.

Ngay từ cổng vào, bệnh viện đã sắp xếp nhân viên y tế thực hiện đo thân nhiệt, hướng dẫn tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến khám, điều trị khai báo y tế, sát khuẩn tay. Đồng thời, thực hiện sàng lọc, phân luồng bệnh nhân. Những bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, khó thở sau khi khai báo y tế sẽ được hướng dẫn đi theo một lối đi riêng đến khu vực khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Việc giãn cách bên trong bệnh viện được thực hiện nghiêm túc, ở tất cả các khu vực tập trung đông người. Các vị trí đón tiếp người bệnh đều dán pa nô, áp phích tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ngồi chờ đến lượt vào khám, bà Nguyễn Thị Hòa, xã Hoằng Đạo, cho biết: Mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp nên tháng nào tôi cũng đến viện để kiểm tra sức khỏe. Thấy tất cả mọi người đến khám đều khai báo y tế, đeo khẩu trang, sát khuẩn và giữ khoảng cách, tôi rất yên tâm.

Theo phương án triển khai điều trị cho bệnh nhân COVID-19, bệnh viện là cơ sở điều trị COVID-19 số 8 với quy mô 340 giường. Do đó, bệnh viện đã kiện toàn phương án triển khai điều trị cho bệnh nhân COVID-19; chủ động bảo đảm về nhân lực, trang thiết bị y tế, danh mục thuốc điều trị, vật tư tiêu hao, trang bị phòng hộ, sẵn sàng thu dung, cấp cứu, hồi sức tích cực, điều trị ca bệnh COVID-19 nặng theo nguyên tắc “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, con người tại chỗ, thuốc men tại chỗ và phương tiện tại chỗ. Xây dựng kế hoạch, bố trí dây chuyền, phân khu khám, điều trị bệnh nhân thành 4 khu vực, tuân thủ hướng dẫn hiện hành về phân luồng, cách ly, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị và phòng, chống lây nhiễm chéo COVID-19 của Bộ Y tế. Bệnh viện cũng đã xây dựng phương án bảo đảm y tế đáp ứng với tình huống phát hiện ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, có nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện và phải áp dụng biện pháp cách ly, phong tỏa bệnh viện.

Cùng với sẵn sàng nhân lực, vật lực, bệnh viện đã tăng cường truyền thông, giáo dục cho nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân biết và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là thông điệp 5K của Bộ Y tế. Yêu cầu mỗi bệnh nhân chỉ có 1 người chăm sóc. Đồng thời, bệnh viện yêu cầu bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong thời gian điều trị và khám bệnh phải thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành y tế. Vào thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bệnh viện đã thực hiện lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2 tất cả các trường hợp đến bệnh viện. Đồng thời, yêu cầu tất cả cán bộ, nhân viên hạn chế đi ra ngoài tỉnh. Nếu đi ra ngoài tỉnh phải có sự giám sát, chỉ đạo của ban giám đốc và khi về phải thực hiện khai báo y tế trung thực, đầy đủ.

Bác sĩ Đinh Văn Đông, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa, cho biết: Trung bình mỗi ngày bệnh viện đón tiếp khoảng 300 đến 400 lượt người đến khám. Để bảo đảm an toàn cho người bệnh và cán bộ, y bác sĩ trong thời điểm dịch bệnh, bệnh viện đã quản lý chặt chẽ các trường hợp ra vào bệnh viện, cũng như việc di chuyển của cán bộ, nhân viên y tế; thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân luồng người đến khám, chữa bệnh; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ y tế; tổ chức diễn tập các tình huống, kịch bản dịch bệnh để tránh lúng túng khi dịch bệnh xảy ra; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, nghiệp vụ. Nhờ đó, đến nay bệnh viện luôn giữ được an toàn, chưa xuất hiện trường hợp F0. Bệnh viện tổ chức tự đánh giá theo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp hàng tháng. Kết quả đạt từ khoảng 130 - 135 điểm/150 điểm và đạt bệnh viện an toàn.

Nhờ đẩy mạnh xây dựng bệnh viện an toàn, nên người dân vẫn yên tâm đến khám, chữa bệnh dù dịch bệnh diễn biến phức tạp. Kết quả, trong 9 tháng năm 2021, tổng số bệnh nhân đến khám là 80.735 lượt người (tăng 10.976 lượt người khám); điều trị nội trú là 12.773 lượt bệnh nhân; ngoại trú là 2.129 lượt bệnh nhân. Kết quả khảo sát lấy ý kiến, đánh giá sự hài lòng của người bệnh trong toàn bệnh viện, cho thấy bệnh nhân nội trú có tỷ lệ hài lòng 97,38%; bệnh nhân ngoại trú có tỷ lệ hài lòng là 96,2%.

Bài và ảnh: Thùy Linh