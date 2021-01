Bảo đảm cung ứng, vận hành lưới điện mùa khô

Trước nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân, nhiệm vụ cung ứng điện ngày càng trở nên bức thiết. Trong bối cảnh đó, nguồn điện cung ứng từ thủy điện suy giảm do lượng nước tích về các hồ xuống thấp. Để bảo đảm nguồn điện cho sản xuất và tiêu dùng, Sở Công Thương đang chỉ đạo các nhà máy sản xuất điện, các đơn vị vận hành chủ động, linh hoạt trong các phương án điều hành sản xuất, kinh doanh; đồng thời, tuyên truyền cho các cơ sở sản xuất, người dân thực hiện tiêu dùng điện tiết kiệm, an toàn.

Công nhân Điện lực Sầm Sơn bảo dưỡng lưới điện định kỳ.

Ông Lê Tấn Duy, Trưởng Phòng Kỹ thuật an toàn, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn, cho biết: Mùa khô năm nay, lượng nước tích tại hồ thủy điện Trung Sơn thấp hơn trung bình nhiều năm trước đó. Tuy nhiên, ưu tiên mục tiêu vận hành công trình phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho hạ du trong mùa khô nên nhiều thời điểm, nhà máy chỉ vận hành phát điện được 1 - 2 tổ máy. Đơn vị đã chủ động cập nhật, báo cáo tình hình để Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cân nhắc, chủ động nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện bù đắp sản lượng thiếu hụt.

Tại Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, trước tình hình không được huy động cao trong các tháng mùa mưa, đơn vị đã tiến hành rà soát, khắc phục các khiếm khuyết, củng cố các tổ máy để bảo đảm sẵn sàng cung ứng điện cho mùa khô 2021. Trong đó, trọng tâm là công tác sửa chữa lớn, đại tu tổ máy S1 từ ngày 3-9 đến ngày 1-11 hoàn thành đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đối với tổ máy S2, đơn vị đã thực hiện các biện pháp để nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành, tăng cường công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ; kiểm soát và khắc phục xử lý các khiếm khuyết, xì hở gây tổn thất; thường xuyên kiểm tra tình trạng xỉ đáy lò để kịp thời phát hiện bất thường nếu có; tăng cường công tác giám sát chất lượng than, thí nghiệm mẫu tro, xỉ; hiệu chỉnh chế độ cháy phù hợp để tăng hiệu suất lò hơi. Hiện, hai tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 luôn sẵn sàng với độ khả dụng cao, đáp ứng nhu cầu huy động cung ứng điện cho các tháng mùa khô năm 2021.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, năm 2021, thời tiết nắng nóng diễn ra sớm và kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện của Nhân dân tăng cao, gây quá tải cục bộ một số khu vực, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Để bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định các tháng cao điểm mùa khô năm 2021, Sở Công Thương đã ban hành văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện. Bên cạnh đó, chỉ đạo các Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa), các tổ chức quản lý kinh doanh điện thực hiện đầu tư, cải tạo hệ thống lưới điện nhằm nâng cao chất lượng điện áp, giảm tổn thất điện năng, bảo đảm cấp điện ổn định cho Nhân dân.

Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội PC Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị hoàn tất kế hoạch cung cấp điện cho mùa khô và cả năm 2021. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt việc tăng sản lượng điện thương phẩm, năng suất lao động, tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản lý, công nhân viên; giảm chi phí, sự cố, giảm số lần và thời gian mất điện. Phòng Điều độ thường xuyên theo dõi tình hình các xuất tuyến phân phối, chỉ huy vận hành hệ thống lưới điện trung áp phù hợp, tránh quá tải; theo dõi các thiết bị mang tải cao tại các khu vực tập trung nhiều phụ tải lớn; chuẩn bị sẵn vật tư dự phòng, phương tiện, nhân lực, để khôi phục hệ thống điện trong thời gian nhanh nhất khi xảy ra sự cố lưới điện.

Hiện nay, đơn vị đang gấp rút thực hiện kế hoạch, bảo đảm điện cho sản xuất và tiêu dùng; trong đó, có phương án bảo đảm cung cấp điện, an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021. Phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho... PC Thanh Hóa cũng sẽ phối hợp với các ban, ngành liên quan có kế hoạch ưu tiên cấp điện phục vụ các đợt bơm lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; tăng tần suất đo nhiệt độ tại các vị trí tiếp xúc, nhất là các thiết bị mang tải cao để kịp thời xử lý các điểm bất thường.

Bài và ảnh: Tùng Lâm