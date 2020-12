Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa thăm gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT tại Vĩnh Lộc và Thạch Thành

Hưởng ứng ngày “Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử nạn do tai nạn giao thông (TNGT)” năm 2020, ngày 13-11, đoàn công tác của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc và Thạch Thành.

Đoàn công tác thăm hỏi gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại xã Vĩnh Hưng (Vĩnh Lộc)

Cùng đi có đại diện lãnh đạo văn phòng Ban ATGT tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, Ban ATGT các huyện Vĩnh Lộc và Thạch Thành.

Đoàn công tác chia sẻ những mất mát của gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông ở xã Thạch Sơn (Thạch Thành)

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà 3 gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, gồm: Gia đình bà Bùi Thị Ngọc, thôn Đồng Mực, xã Vĩnh Hưng (Vĩnh Lộc); gia đình chị Nguyễn Thị Nhàn, thôn Bình Chính, xã Thạch Sơn và gia đình chị Bùi Thị Cận, thôn Thạch Cừ, xã Thành An (Thạch Thành). Tại những nơi đến thăm, đoàn đã thăm hỏi, tặng quà và động viên các gia đình vượt qua khó khăn, đau thương để vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, vận động gia đình, người dân các địa phương nâng cao ý thức, nghiêm chỉnh chấp hành luật ATGT để giảm thiểu TNGT cũng như những thiệt hại do TNGT gây ra. Đoàn cũng đề nghị Ban ATGT các địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các gia đình ổn định cuộc sống.

Thăm hỏi, động viên gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông ở xã Thành An (Thạch Thành)

Đây là hoạt động thường niên của Ban ATGT tỉnh nhằm chia sẻ nỗi đau do TNGT gây ra, kêu gọi sự giúp đỡ, cảm thông từ cộng đồng về những tổn thất, mất mát, khó khăn của gia đình các nạn nhân. Cùng với đó, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, cảnh báo cho người dân về thảm hoạ TNGT, các nguyên nhân và nguy cơ gây ra TNGT… Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật về ATGT, phòng tránh TNGT, góp phần thực hiện mục tiêu giảm TNGT trên địa bàn tỉnh.

Lê Ngọc