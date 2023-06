An toàn tắm biển

Bãi biển Sầm Sơn những ngày này luôn chật cứng người, trong đó có nhiều trẻ nhỏ. Tin vui với du lịch Sầm Sơn là mùa du lịch biển năm 2023 chưa xảy ra vụ đuối nước nghiêm trọng nào. Vui nhưng rõ ràng là không thể chủ quan được.

Du khách tắm biển Sầm Sơn trong chiều thứ 7, ngày 17-6-2023. Ảnh: Mạnh Cường

Mật độ người tắm biển đông là bài toán rất khó cho lực lượng cứu hộ trong việc quan sát. Nhân viên cứu hộ không biết được du khách nào đang tắm biển trong trạng thái bình thường, du khách nào trong trạng thái bất thường. Trong khi đó nhiều du khách tự tin thái quá thường bơi ra khu vực không an toàn. Dù được nhắc nhở nhưng sự chấp hành của nhiều du khách tắm biển này không cao. Tương tự, hết giờ tắm biển buổi chiều theo quy định, nhân viên bờ biển nhiều lần yêu cầu du khách lên bờ những vẫn có rất nhiều du khách không tuân thủ, tìm cách ở lại để tắm biển. Đây là thời gian sóng lớn có thể xảy ra, cùng với đó thời tiết không thuận lợi cho việc cứu hộ, nếu có bất trắc xảy ra sẽ rất nguy hiểm cho người tắm biển. Biết rằng kỳ nghỉ của du khách thường không dài, vì thế tâm lý của nhiều người là thường muốn tranh thủ để tắm. Thế nhưng trên hết du khách phải tuân thủ quy định an toàn tắm biển mà chính quyền thành phố đề ra. Đó vừa là nguyên tắc, vừa thể hiện văn hóa và trên hết là nhằm đảm bảo an toàn cho tính mạng bản thân.

Cùng với việc nhiều người lớn xem nhẹ an toàn tắm biển, nhiều gia đình cũng đang xem nhẹ việc quản lý trẻ nhỏ đi cùng. Trên bãi biển có rất nhiều đứa trẻ không có phao bơi nhưng vẫn xuống biển hoặc chạy nhảy trên bãi biển mà không có người lớn kiểm soát. Với mật độ người trên biển và bãi biển rất đông hoàn toàn có thể xảy ra các tình huống trẻ em lạc người thân hoặc hiếu kỳ mà ra vùng nước sâu nguy hiểm đến tính mạng. Những tiếng loa liên tiếp được phát thanh trên bãi biển thông báo tìm trẻ lạc chính là hệ quả tất yếu của việc nhiều người lớn đã không quan tâm đến sự an toàn của trẻ nhỏ. Tiếng loa ấy dường như chưa làm thay đổi được trách nhiệm với con trẻ ở một số người lớn.

Đã có rất nhiều bài học đau xót liên quan đến trẻ em khi chúng được tự do tắm biển, gần nhất là vụ đuối nước thương tâm của 3 trẻ nhỏ ở biển Nghi Sơn cách đây ít ngay. Trước đó cũng từng xảy ra những vụ đuối nước có nguyên nhân từ việc nạn nhân tự tin thái quá vào khả năng bơi lội của mình mà bơi ra khỏi vùng biển an toàn. Người tắm biển và các nhân viên bãi biển phải luôn nâng cao ý thức, tăng cường trách nhiệm, thì những nguy cơ đuối nước mới được hạn chế.

Thái Minh