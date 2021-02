Ấm áp “Tết sum vầy – kết nối yêu thương” cho đoàn viên, người lao động

Hằng năm, khi tết đến xuân về, hoạt động chăm lo, thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) được các cấp công đoàn tích cực triển khai ở các vùng, miền trong tỉnh. Mùa xuân năm nay, chương trình “Tết sum vầy” với chủ đề “Kết nối yêu thương” được tổ chức rộng khắp ở các địa phương, đơn vị đã mang đến một không khí vui tươi, ấm áp trước thềm xuân mới Tân Sửu 2021.

Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà cho người lao động khó khăn.

Có dịp tham gia chương trình “Tết sum vầy - kết nối yêu thương” Xuân Tân Sửu 2021 do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thiệu Hóa tổ chức, chúng tôi cảm nhận được niềm vui của đoàn viên, người lao động (NLĐ) khó khăn. Đến với chương trình, đông đảo đoàn viên, NLĐ đều chung một niềm háo hức, vui mừng bởi họ được gặp gỡ, giao lưu để cùng nhau chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng sau một năm hăng say lao động; đặc biệt trong chương trình đoàn viên, NLĐ được bày tỏ nguyện vọng tới các cấp lãnh đạo và được nhận những món quà từ tổ chức công đoàn. Chị Hoàng Thị Hảo, Công ty CP May xuất khẩu Vina Capital xúc động cho biết: Những năm qua, đời sống công nhân, lao động trên địa bàn đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Sự chia sẻ, sự động viên của tổ chức công đoàn không chỉ có ý nghĩa vật chất mà có ý nghĩa tinh thần rất lớn, là sự ấm áp từ tình cảm của tổ chức đại diện cho NLĐ.

Cùng trò chuyện, chị Ngô Thị Thúy, giáo viên Trường Mầm non Thiệu Hợp cho biết thêm: “Là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua, bản thân tôi luôn nhận được sự quan tâm của công đoàn cơ sở. Chồng tôi mất sớm, hai con đang còn nhỏ, tất cả chi phí sinh hoạt của gia đình trông chờ vào số tiền lương giáo viên mầm non ít ỏi của tôi. Tết đến, xuân về, nhận được món quà từ chương trình, tôi rất xúc động vì sự quan tâm của tổ chức công đoàn đối với NLĐ khó khăn. Món quà chính là nguồn động viên lớn để gia đình tôi đón tết ấm cúng, đủ đầy hơn”.

Cùng với LĐLĐ huyện Thiệu Hóa, chương trình “Tết sum vầy - kết nối yêu thương” Xuân Tân Sửu 2021 được tổ chức rộng khắp các cấp công đoàn trong tỉnh. Tại chương trình “Tết sum vầy - kết nối yêu thương” do công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức, chị Nguyễn Thị Thúy, đoàn viên công đoàn Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã, được đón nhận từ chương trình một niềm vui khác. Tại đây, chị đã được nhận kinh phí hỗ trợ xây nhà trị giá 35 triệu đồng từ quỹ “Mái ấm công đoàn”. Chị Thúy bộc bạch: “Chồng tôi đã mất 12 năm nay, một mình tôi nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu, kinh tế gia đình trông chờ cả vào mức lương 4 triệu đồng/tháng của tôi nên cuộc sống rất khó khăn. Nhận được hỗ trợ xây dựng nhà ở, tôi có thêm kinh phí xây lại ngôi nhà cho gia đình để yên tâm làm việc và cống hiến. Tôi rất vui và biết ơn sự quan tâm hỗ trợ của tổ chức công đoàn”.

Đã thành thông lệ, hằng năm, giáp tết, các cấp công đoàn trong tỉnh chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lo tết cho NLĐ. LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung bám sát cơ sở, chủ động đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp tết; kịp thời phát hiện và có các giải pháp đảm bảo quyền lợi của NLĐ ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, chủ bỏ doanh nghiệp trốn hoặc giải thể, phá sản; thăm và tặng quà tết động viên đoàn viên công đoàn, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, đơn vị; tổ chức thăm và tặng quà cho doanh nghiệp thực hiện tốt BHXH, không giảm lương, không cắt giảm lao động, thực hiện tốt trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn, chủ nhà trọ không tăng giá, giảm giá cho NLĐ trong mùa dịch COVID-19 và các đơn vị trực xuyên Tết Nguyên đán... Ðiểm nổi bật trong các hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Xuân Tân Sửu 2021 là LÐLÐ tỉnh tập trung chỉ đạo, kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, khơi gợi những tấm lòng nhân ái nhằm hỗ trợ tổ chức chương trình “Tết sum vầy - kết nối yêu thương”. LĐLĐ tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy - kết nối yêu thương” quy mô cấp tỉnh, trao 400 suất quà trị giá 520 triệu đồng cho NLĐ khó khăn; trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa và xây dựng 45 “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 1.665 triệu đồng; chỉ đạo các công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức chương trình “Tết sum vầy - kết nối yêu thương” cho CNVCLĐ trên địa bàn toàn tỉnh (trước khi có chỉ thị của UBND tỉnh về tình hình dịch bệnh COVID-19). Theo đó, đã có 27 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; 8 công đoàn ngành và tương đương tổ chức chương trình “Tết sum vầy - kết nối yêu thương”. Các cấp công đoàn đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà tài trợ tổ chức thăm hỏi, tặng quà tết cho CNVCLĐ với tổng số tiền 122,7 tỷ đồng...

Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cho biết: Với phương châm “Tất cả đoàn viên và NLĐ đều có tết”, việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán là nhiệm vụ trọng tâm, được ưu tiên hàng đầu đối với các cấp công đoàn. Các cấp công đoàn đã huy động cao nhất các nguồn lực hỗ trợ cho đoàn viên, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: thăm hỏi, tặng quà, trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ khó khăn... để chăm lo, mang tới cho NLĐ một cái tết ấm áp, trọn vẹn. Trong đó, việc triển khai rộng khắp chương trình “Tết sum vầy - kết nối yêu thương” Xuân Tân Sửu 2021 đã mang lại hiệu quả trên nhiều mặt, làm lan tỏa truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của đoàn viên công đoàn cũng như tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, CNVCLĐ.

“Tết sum vầy - kết nối yêu thương” đã góp phần làm cho mùa xuân của NLĐ thêm ấm áp. Những lời thăm hỏi, động viên, nhiều món quà ý nghĩa được trao đến tận tay đoàn viên là những hoạt động hết sức ý nghĩa, tràn đầy tình cảm nhằm chia sẻ những khó khăn của NLĐ nhân khép lại một năm cũ để chào đón một năm mới khí thế hơn. Đây cũng là sự chia sẻ thiết thực, là sự động viên về tinh thần của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, NLĐ, tạo động lực để NLĐ hăng say lao động sản xuất, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Bài và ảnh: Thanh Huê