Ấm áp nghĩa tình đồng bào trên hành trình hồi hương

Những ngày qua, dòng người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã lên đường về quê. Từng đoàn người đi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đa số họ là những người lao động nghèo đã và đang làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp hoặc thợ hồ, buôn bán tự do... tại các tỉnh phía Nam.

Trên hành trình hồi hương, nhiều người cảm thấy ấm lòng khi được lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ, tiếp sức bằng những việc làm, nghĩa cử nhân văn.

Sau khi TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương nới lỏng giãn cách, hàng nghìn người và phương tiện ở các tỉnh phía Bắc hiện đang sinh sống và lao động ở các tỉnh phía Nam đã vượt hàng nghìn cây số với mong muốn được trở về quê. Để hỗ trợ và giúp đỡ người dân trên đường hồi hương, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện tích cực hỗ trợ, tham gia phân luồng, điều tiết giao thông, kiểm tra giấy tờ và hướng dẫn các thủ tục cần thiết theo quy định để người dân nhanh chóng, thuận lợi khi di chuyển qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng trực chốt liên ngành tại Khe nước lạnh, thị xã Nghi Sơn và Sở Giao thông vận tải điều động, trưng dụng 18 xe ô tô chở người san tải, test nhanh và giám sát dịch tễ, tổ chức đón, dẫn đường và cấp phát nước uống, bánh mì, sữa tươi và nhu yếu phẩm khác phục vụ nhân dân.

Tại chốt kiểm soát liên ngành Khe nước lạnh trên địa bàn xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn – Nơi cửa ngõ phía Nam tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cùng 20 CBCS Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A miệt mài đón và dẫn đường cho 72 xe mô-tô cùng 136 người từ các tỉnh phía Nam hồi hương, lưu thông an toàn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo Đại tá Lê Văn Chiến từ ngày 4-10 đến 6-10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tiếp đón, dẫn 1.166 mô tô, 2.697 công dân từ các tỉnh phía Nam hồi hương địa qua địa bàn tỉnh. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp cơ quan chuyên môn kiểm soát dịch tễ, đón, tiếp, hướng dẫn 394 người dân Thanh Hóa từ các tỉnh phía Nam trở về viết cam kết, theo dõi, thông báo tới các địa phương trong tỉnh đón, tiếp nhận công dân, tổ chức cách ly y tế, theo dõi sức khỏe theo quy định. Do được lực lượng chức năng hỗ trợ nên tất cả những người đi xe máy tự phát về quê khi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều an toàn.

Vượt quãng đường dài đầy khó khăn, người dân trở về quê hương đến địa phận tỉnh Thanh Hóa đa số đều rất mệt mỏi, cạn kiệt đồ ăn, nước uống, trong số đó có nhiều phụ nữ mang thai, người già và trẻ nhỏ nhưng họ vẫn cảm thấy ấm lòng khi trở về quê. Anh Giàng A Cháo, người dân tộc Mông cùng vợ và con gái 1 tuổi trở về quê nhà là huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La từ tỉnh Bình Dương xúc động nói: “Vợ chồng em vào Bình Dương làm thuê, cứ ngỡ sẽ được đổi thay cuộc đời, ai ngờ đại dịch COVID-19 tràn qua không thể làm được gì, bây giờ chỉ cần về nhà. Qua Thanh Hóa được CBCS Công an và mọi người giúp đỡ như thế này em không biết nói gì chỉ biết nói lời cảm ơn”.

12 giờ ngày 6-10, sau khi tiếp nhận gần 600 người dân được tỉnh Nghệ An chuyển đến bằng xe khách, hàng chục cán bộ nữ CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống và hướng dẫn những người về các tỉnh sang các xe của nhà xe Huy Thắng để di chuyển ra tỉnh Ninh Bình. Còn những người về các huyện của tỉnh Thanh Hóa sẽ được các trung tâm y tế huyện xuống đón tại thị xã Nghi Sơn, đoàn có người già và cháu nhỏ mệt không đi xe máy được thì lực lượng CSGT Thanh Hóa sẽ hỗ trợ xe đưa người và xe máy lên xe để di chuyển về các khu cách ly tập trung.

Dự kiến trong những ngày tới, sẽ vẫn còn nhiều đoàn người đi xe máy tự phát từ các tỉnh phía Nam trở về qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục chủ động trong việc đảm bảo TTATGT, hỗ trợ giúp đỡ nhân dân hồi hương an toàn và phòng chống dịch COVID-19.

Thái Thanh