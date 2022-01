Agribank Nam Thanh Hóa thực hiện tốt trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng lên nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội của người dân, Agribank Nam Thanh Hóa đã chủ động tiết giảm chi phí, triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, như: cơ cấu nợ, đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất tiền vay, cho vay ưu đãi lãi suất, miễn/giảm lãi, miễn/giảm phí dịch vụ thanh toán trong nước, gia tăng các gói tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng.

Agribank Nam Thanh Hóa tặng máy tính và sách vở theo chương trình “Thêm con chữ – bớt đói nghèo” cho Trường THCS Yên Thọ (Như Thanh).

Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Agribank Việt Nam, Agribank Nam Thanh Hóa đã chủ động, kịp thời triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp vừa phòng, chống dịch, vừa bảo đảm ổn định, an toàn trong hoạt động kinh doanh và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến 20-12-2021, tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh đạt hơn 11.100 tỷ đồng, tăng hơn 1.400 tỷ đồng so với đầu năm; dư nợ của chi nhánh đạt hơn 13.100 tỷ đồng, tăng 1.600 tỷ đồng so với đầu năm. Đây đều là những chỉ tiêu tăng cao hơn so với mức tăng trưởng chung của toàn hệ thống Agribank. Hoạt động tín dụng được duy trì ổn định và tập trung theo đúng định hướng vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ; trong đó, tỷ trọng đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Agribank Nam Thanh Hóa chiếm 94% tổng dư nợ.

Trong quá trình phát triển, Agribank Nam Thanh Hóa luôn chú trọng đầu tư đổi mới và ứng dụng công nghệ ngân hàng, phát triển trên 200 sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, hiện đại. Agribank là ngân hàng tiên phong trong quá trình triển khai đề án thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, đi đầu trong đầu tư trang bị hệ thống máy ATM và POS, trong đó trang bị CDM (ATM đa năng) với chức năng vượt trội là gửi tiền trực tiếp tạo tài khoản thẻ, gửi tiền tiết kiệm tại ATM để được hưởng lãi suất cao và cung ứng nhiều sản phẩm dịch vụ đến khách hàng. Để khuyến khích khách hàng sử dụng các dịch vụ thanh toán không sử dụng tiền mặt, đơn vị đã triển khai nhiều dịch vụ như cung cấp tài khoản số đẹp; miễn, giảm phí chuyển tiền trong nước đối với khách hàng mở tài khoản tại Agribank trên tất cả các kênh giao dịch... thông qua các phần mềm ứng dụng như Internet banking, Agribank E-Mobile banking..., vừa tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh khi tập trung đông người, vừa tiết kiệm thời gian đi lại cho khách hàng. Nhờ đó, thu dịch vụ ngoài tín dụng của Agribank Nam Thanh Hóa năm 2021 đạt hơn 70 tỷ đồng.

Song song với nhiệm vụ kinh doanh, trong những năm qua, nhất là trong năm 2021, Agribank Nam Thanh Hóa đã thực hiện tốt công tác vận động 100% người lao động đóng góp, ủng hộ quỹ từ thiện, kết hợp với kinh phí do Agribank tài trợ đã trao tặng tổng số tiền hàng tỷ đồng tài trợ các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, như: “Đền ơn đáp nghĩa”; “Sóng và máy tính cho em”, “Thêm con chữ - bớt đói nghèo”... Riêng ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh là hơn 1 tỷ đồng, góp phần tăng cường năng lực phòng, chống dịch, bổ sung nguồn lực để mua vắc-xin phục vụ chiến lược tiêm phòng toàn dân.

Bà Trịnh Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Agribank Nam Thanh Hóa khẳng định: Agribank luôn tăng cường giáo dục ý thức, thái độ, trách nhiệm đến cán bộ, nhân viên về tinh thần “tương thân tương ái”, “uống nước nhớ nguồn”. Vượt lên trên hết là tình cảm chân thành của toàn thể cán bộ, nhân viên trong hoạt động chia sẻ với cộng đồng. Đó là truyền thống và cũng là nét đẹp văn hóa của Agribank. Thời gian tới, Agribank Nam Thanh Hóa tiếp tục làm tốt công tác huy động vốn đầu tư tín dụng phục vụ “tam nông”, giữ vững vai trò chủ đạo, chủ lực của chi nhánh ngân hàng thương mại lớn nhất tại địa phương trên thị trường tài chính nông thôn, tiên phong triển khai, thực hiện các chính sách tiền tệ, tín dụng của Đảng và Nhà nước, tích cực cùng ngành ngân hàng đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng quê hương; thực hiện tốt trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội.

